Artėjant Vėlinėms, tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje keliaus aplankyti artimųjų kapų.
Draudimo bendrovė „Gjensidige“ primena, jog šiuo laikotarpiu keliuose išauga eismo intensyvumas, o dėl galimo plikledžio ir pirmojo sniego padaugėja avarijų. Ekspertai ragina vairuotojus pasiruošti kelionei iš anksto ir elgtis atsakingai.
„Vėlinių savaitgalis – vienas intensyviausių metų laikotarpių keliuose. Prie kapinių susidaro dideli kamščiai, žmonės skuba, o oro sąlygos dažnai būna permainingos. Šiemet sinoptikai prognozuoja šlapdribą, plikledį ir prastą matomumą, todėl rizika patekti į eismo įvykį smarkiai išauga”, – sako „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.
Planuokite kelionę ir būkite kantrūs kamščiuose
Pasak V. Katilienės, viena dažniausių avarijų priežasčių per Vėlines – nekantrumas.
„Kamščiuose vairuotojai dažnai bando aplenkti vieni kitus, keičia eismo juostas ar net važiuoja priešinga kryptimi. Toks elgesys pavojingas – daug efektyviau yra iš anksto suplanuoti kelionės laiką ir išvykti anksčiau“, – teigia ji.
Vairuotojams patariama pasirūpinti automobiliu dar prieš išvykstant – patikrinti padangų būklę, valytuvus, langų skystį, pasikeisti padangas į žiemines. Jos užtikrina geresnį sukibimą, stabdymą ir automobilio valdymą, kai oro temperatūra nukrenta žemiau 7 laipsnių šilumos.
Taip pat rekomenduojama turėti šiltas pirštines, grandiklį ir žibintuvėlį – net trumpas sustojimas prie kelio gali būti nemalonus, jei oras atšąla.
Atsakingas elgesys automobilių stovėjimo aikštelėse
Prie didžiųjų miestų kapinių automobilių stovėjimo vietų paprastai pritrūksta jau pirmoje dienos pusėje. Tuomet vairuotojai dažnai rizikuoja ir stato automobilius draudžiamose vietose.
„Palikus automobilį neleistinoje vietoje, galima ne tik sulaukti baudos, bet ir kliudyti kitus vairuotojus ar pėsčiuosius. Geriau pasirinkti toliau esančią aikštelę ir kelią iki kapinių įveikti pėsčiomis – taip bus greičiau ir saugiau“, – pataria V. Katilienė.
Ji taip pat primena, kad vairuotojai turėtų atidžiai stebėti kelio ženklus, kurie šiuo laikotarpiu įrengiami prie kapinių ir nurodo laikinus eismo ar stovėjimo tvarkos pasikeitimus. Nepaisant jų, gali susidaryti pavojingos situacijos ar kilti spūstys.
Stovėjimo aikštelėje būtina laikytis eismo taisyklių, neužtverti išvažiavimo ir būti atidiems pėstiesiems, ypač tamsiu paros metu.
Ką daryti, jei įvyko smulkus susidūrimas
Jei stovėjimo aikštelėje ar kelyje įvyko smulkus susidūrimas, visų pirma reikėtų išlikti ramiems ir pasirūpinti saugumu.
„Jei abi pusės sutaria dėl įvykio aplinkybių ir nėra sužeistųjų, užtenka užpildyti eismo įvykio deklaraciją – ją galima pateikti ir elektroniniu būdu. Jei kyla nesutarimų, reikėtų kviesti policiją. Taip pat patariame nufotografuoti transporto priemones ir įvykio vietą“, – sako V. Katilienė.
Net jei žala atrodo nedidelė, rekomenduojama pranešti draudimo bendrovei – kai kurie pažeidimai, pavyzdžiui, bamperio įtrūkimai ar parkavimo jutiklių sutrikimai, gali būti pastebimi tik po kelių dienų.
Rūpestingumas kelyje ir už jo ribų
Vėlinių laikotarpiu keliuose išauga automobilių srautai, o viešasis transportas kai kur gali būti ribotas. Ekspertė primena, kad vairuotojai gali prisidėti prie saugesnio ir sklandesnio eismo pasiūlydami pavėžėti vyresnio amžiaus giminaičius ar kaimynus, neturinčius galimybės patogiai pasiekti kapinių.
Kaip pasiruošti kelionei
Prieš išvykstant į kapines verta suplanuoti maršrutą ir kelionės laiką, patikrinti padangų bei žibintų būklę, pasirūpinti švariais langais ir tinkamai veikiančiais valytuvais.
V. Katilienė atkreipia dėmesį, kad šlapia ar apledėjusi kelio danga pailgina stabdymo kelią, todėl būtina laikytis didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančio automobilio.
Ekspertė primena, kad staigūs manevrai, lenkimas prasto matomumo sąlygomis ar per didelis greitis dažnai tampa nelaimių priežastimi. Ji ragina vairuotojus rinktis tolygią eigą, išlaikyti ramybę kamščiuose ir elgtis atidžiai tiek kelyje, tiek automobilių aikštelėse. Atsakingas pasiruošimas ir dėmesingas vairavimas padės išvengti eismo įvykių bei užtikrins saugią kelionę.