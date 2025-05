Už valstybinės reikšmės kelių plėtrą ir priežiūrą atsakinga bendrovė „Via Lietuva“ praneša, kad šiuo metu Lietuvoje tvarkoma daugiau nei 90 km magistralinių, krašto bei rajoninių kelių. Be to, dabar vykdomi arba netrukus prasidės viešieji pirkimai bei rangos darbai dėl daugiau nei 130 km kelių – įskaitant žvyrkelių asfaltavimą bei kelių paprastąjį ar kapitalinį remontą.

„Rūpinamės ne tik pagrindinėmis magistralėmis, bet ir patogiu susisiekimu regionuose – tais keliais, kuriais kasdien važiuojama į darbą, mokyklas ar gydymo įstaigas. Šiemet didelis dėmesys skiriamas ir žvyrkelių asfaltavimui – tam numatyta papildomi 20 mln. eurų. Suprantame, kad geras susisiekimas svarbus kiekvienai bendruomenei, todėl darbai vyks praktiškai visoje Lietuvoje“, – sako susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

„Via Lietuva“ l. e. p. generalinis direktorius Martynas Gedaminskas akcentuoja, kad bendrovė šiais metais įgyvendina tiek svarbius magistralinių kelių bei tiltų modernizavimo, tiek susisiekimą tarp regionų gerinančius projektus.

„Kartu siekiame užtikrinti ir saugesnę infrastruktūrą pėstiesiems, dviratininkams bei pasirengti karinio mobilumo poreikiams. Norime, kad eismo dalyviai turėtų kokybišką, saugią ir šiuolaikišką kelių infrastruktūrą“, – teigia M. Gedaminskas.

Iš viso rangos darbai šiuo metu vyksta 48 km magistralinių, 39 km krašto kelių bei 4,8 km rajoninių kelių ruožuose. Negana to, jau vyksta arba greitu metu bus inicijuota rangos darbų arba viešųjų pirkimų pagal principą „Projektuok ir statyk“ dėl daugiau nei 134 km kelio – 65 km žvyrkelių asfaltavimo, 32 km krašto kelių paprastojo remonto, 3 km krašto kelių kapitalinio remonto, 17 km magistralinių kelių paprastojo remonto, 17 km rajoninių kelių remonto.

Šiemet turėtų būti sutvarkyta iš viso 22,4 km magistralinių kelių: darbai kelyje A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas jau baigti balandį, iki metų pabaigos bus sutvarkyti dar trys kelių ruožai kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda bei du ruožai kelyje A2 Vilnius–Panevėžys.

Intensyvūs rangos darbai vyksta ir kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože nuo 85 iki 97 km. Iki šių metų pabaigos šiame kelyje planuojama pabaigti rekonstruoti 12 km, sutvarkyti arba naujai įrengti 7 tiltus, 10 žiedinių sankryžų, daugiau nei 31 km jungiamųjų kelių.

Darbai sparčiai juda ir beveik 43 km kelio ruože magistraliniame kelyje A14 Vilnius–Utena. Juos planuojama pabaigti iki kitų metų vasaros, o eismą ruože nuo 21,5 iki 28,4 km paleisti dar šiais metais.

Balandį jau baigti kapitalinio remonto darbai valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 4727 Trakai–Lentvaris–Mūrinė Vokė, ruože nuo 5,3 iki 6,1 km. Gegužę planuojama baigti kapitalinio remonto darbus kelyje Nr. 4707 Grigiškės–Lentvaris–Dobrovolė, ruože nuo 5,2 km iki 6,3 km. Greitu metu prasidės kelio Nr. 2505 Leipalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris, ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai. Juos planuojama baigti 2026-aisiais.

Per šiuos metus planuojama sutvarkyti 32,6 km valstybinės reikšmės krašto kelių. Be to, vyksta viešieji pirkimai dėl 32 km krašto kelių sutvarkymo apdarų keitimo būdu (iš viso 13 projektų). Darbų pabaiga planuojama iki šių metų pabaigos.

Kovą jau baigtas kelio Nr. 154 Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė kapitalinis remontas kelio ruože nuo 43,9 iki 47,4 km. Iki birželio bus atliktas kelio Nr. 211 Linkuva–Žeimelis ruožo nuo 18,3 iki 21 km paprastasis remontas, o liepą jau turėtų būti įgyvendintas kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 17,9 iki 18,7 km kapitalinis remontas. Tuo metu kapitalinio remonto darbai kelyje Nr. 221 Vievis–Aukštadvaris ruože nuo 3,3 iki 17,7 km ir kelyje Nr. 191 Paliūniškis–Vabalninkas ruožo nuo 9 iki 20,4 km turėtų būti pabaigti iki rugsėjo.

2025 m. daug dėmesio skiriama ir karinio mobilumo projektams. Toliau intensyviai darbai vyks prie Rūdininkų poligono – šių metų trečiąjį ketvirtį planuojama baigti sutvarkyti kelio Nr. 176 Pirčiupiai–Jašiūnai ruožus nuo 9,5 iki 14,3 km ir nuo 21,8 iki 26,5 km.

Šiuo metu vyksta rangos darbai dviejuose žvyrkelių asfaltavimo projektuose, kuriuos planuojama pabaigti iki šių metų pabaigos. Taip pat yra inicijuojami viešieji pirkimai dėl 65 km žvyrkelių asfaltavimo.

Susisiekimo ministro E. Sabučio pasirašytu įsakymu nuo šių metų balandžio sudarytos sąlygos pigiau tiesti valstybinius žvyrkelius: jų asfaltavimo taisyklės tapo lankstesnės, numatančios galimybę projektuoti ir įrengti supaprastintas konstrukcijas keliuose su žvyro danga. Taigi su tuo pačiu biudžetu bus galima išasfaltuoti daugiau kilometrų žvyrkelių nei iki šiol.

Tiek didesnio, tiek mažesnio intensyvumo valstybinės reikšmės keliuose tvarkoma 13 tiltų, iš kurių didžioji dauguma yra kritinės būklės. Dar 11 tiltų remonto darbai yra viešųjų pirkimų procedūrų etape – sėkmingai pasirašius sutartis, darbai prasidėtų dar šią vasarą ir baigtųsi kitąmet arba 2027-aisiais. Tiltų tvarkymo darbus AB „Via Lietuva“ tęs ir toliau – iki metų pabaigos planuojama inicijuoti dar 22 tiltų projektavimo arba rangos viešuosius pirkimus.

2025-aisiais planuojama naujai įrengti 19 km pėsčiųjų ir dviračių takų, taip pat inicijuojami viešieji pirkimai dėl dar daugiau nei 50 km pėsčiųjų ir dviračių takų rangos darbų, kurie bus pradėti šiais metais, o pabaigti iki kitų metų vidurio. Šiuo metu projektuojama 25 km pėsčiųjų ir dviračių takų, projektavimo paslaugos perkamos dar daugiau nei 33 km pėsčiųjų ir dviračių takų projektų.

Be to, inicijuojamas rangos darbų pirkimas dėl daugiau kaip 100 pėsčiųjų perėjų sutvarkymo įvairiuose šalies regionuose.

Bendrovė „Via Lietuva“ rūpinasi daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, daugiau nei 1 500 tiltų, viadukų, tunelių ir daugiau nei 2 000 km pėsčiųjų ir dviračių takų. 2023 m. bendrovėje, kartu su nauja vadovų komanda, buvo parengta ir pradėta įgyvendinti įmonės pokyčių programa. 2024 m. bendrovėje buvo tęsiami transformacijos procesai, lėmę išaugusius įmonės rodiklius ir pasiektus akcininko iškeltus tikslus.