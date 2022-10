Ne paslaptis, jog gana ilgą laiką Volkswagen markės automobiliai buvo laikomi neišskirtinėmis bei įprastomis transporto priemonėmis. Taip, šių vokiškų automobilių dizainas laikui bėgant tobulėjo, tačiau daugeliui to nebuvo gana. Dėl šios priežasties Volkswagen gamintojas nusprendė įrodyti, jog geba kurti akį traukiančius automobilius ir 2017 metais pirmą kartą pristatė elegantiškąjį Arteon.

Iš karto po jo pristatymo, Arteon tapo stipriu konkurentu kitiems vokiškiems automobiliams, tokiems kaip BMW ar Audi. Tai reiškia, jog Volkswagen Arteon modelis ne tik pademonstravo nepriekaištingą dizainą, tačiau taip pat ir kitas kokybiškam automobiliui būtinas savybes, tokias kaip patvarumas ar inovatyvių technologijų sukuriamas patogumas.

Galimybė rinktis tarp skirtingų variantų

Kaip ir dauguma kitų šiuolaikinių automobilių, Arteon modeliai taip pat gali būti komplektuojami skirtingai. Tai reiškia, jog priklausomai nuo komplektacijos gali priklausyti ne tik techninės automobilio savybės, bet ir dizainas. Populiariausios Volkswagen Arteon modelių komplektacijos – R-Line bei Elegance. Skirtumų tarp šių komplektacijų yra nemažai, o tai leidžia vartotojams galimybę įvertinti teigiamas bei neigiamas jų savybes ir pasirinkti priimtiniausią variantą.

Nepaisant to, jog Arteon Elegance yra kiek paprastesnis variantas, jis vis tiek yra be galo vertinamas dėl patvarumo ir patogumo, kurį suteikia. Būtent tai leidžia mėgautis kelionėmis tiek mieste, tiek ir už jo ribų. Milžinišką įtaką bendram vairavimo komfortui daro ir vw dalys, kurios yra gaminamos siekiant išgauti aukštą kokybę bei patogumą nepriklausomai nuo to, kokios trukmės kelionė nusimato.

R-Line ar Elegance?

Kaip jau buvo minėta anksčiau, Arteon Elegance bei Arteon R-Line yra gana skirtingi modeliai. Lyginant su Arteon Elegance, Arteon R-Line pasižymi kiek labiau rafinuotu bei modernesniu dizainu, kuriam atsiskleisti padeda priekinis ir galinis automobilio bamperiai. Visų pirma, R-Line versija turi kiek agresyviau atrodantį priekinį bamperį, kurio šoninėse dalyse yra sumontuotos papildomos nišos bei jas juosiantys juodi apvadai. Šie papildomi priekinio bamperio elementai neabejotinai suteikia platesnio bei sportiškesnio automobilio įvaizdį. Tuo tarpu galinėje Arteon R-Line dalyje yra sumontuotas išmetimo sistemą išryškinantis bamperis. Taip pat verta paminėti ir tai, jog R-Line komplektacija pasižymintys Arteon automobiliai įprastai turi kiek didesnius ratus, užtikrinančius automobiliui įspūdingesnę išvaizdą

Daugiau skirtumų tarp R-Line bei Elegance komplektacijų galima įžvelgti ir automobilių salonuose. Vos pažvelgus į šių modelių vidų, į akis iškart krenta automobilio vairas, kuris R-Line versijoje turi papildomus apsiuvimus šonuose bei sportiškesnę formą. Išsiskirti R-Line komplektacijai padeda ir automobilio salone esantys R-Line logotipai, ženklinantys aukštesnės klasės dalis.

Beribės šių automobilių tobulinimo galimybės

Šiomis dienomis galimybė pagerinti automobilio komplektaciją yra itin vertinama. Tai suteikia galimybę efektyviai bei paprastai padidinti automobilio vertę bei sukurti gerokai patrauklesnį dizainą. Volkswagen Arteon modelis taip pat pasižymi šiomis savybėmis, o tai reiškia, jog net ir įprastam Arteon modeliui galima nesunkiai pritaikyti R-Line apdailas.

Tiek Elegance, tiek ir R-Line Arteon modeliai yra gaminami naudojant tą patį automobilio pagrindą, todėl ir įprastos komplektacijos dalys gali būti nesunkiai pakeičiamos kitomis. Svarbu paminėti tai, jog didžioji dalis visų detalių gali būti pakeičiamos paprastai bei neatliekant jokių sudėtingų automobilio modifikacijų.

Taigi, galimybę atnaujinti automobilį aukštesnėms komplektacijoms priklausančiomis detalėmis yra tik viena iš daugelio priežasčių, kodėl Volkswagen Arteon modeliai yra taip vertinami.

