Dantų balinimas tapo populiaria kosmetine odontologine procedūra, tačiau, jai populiarėjant, apie ją sklando daugybė mitų ir klaidingų įsitikinimų. Atėjo laikas šiuos mitus išsklaidyti ir išgirsti tiesą iš odontologijos ekspertų. Čia paneigiame penkis svarbiausius mitus apie dantų balinimą.

1 mitas: Dantų balinimas pažeidžia emalį

Vienas iš labiausiai paplitusių nuogąstavimų yra tas, kad dantų balinimas pažeidžia dantų emalį. Tačiau tai yra mitas. Profesionalių odontologų naudojamos dantų balinimo priemonės yra sukurtos taip, kad būtų saugios ir veiksmingos. Šių produktų sudėtyje paprastai yra vandenilio peroksido arba karbamido peroksido, kurie pašviesina dantų spalvą nepažeisdami danties struktūros. Svarbiausia, kad profesionalus specialistas kontroliuotų, ar naudojamas tinkamas kiekis ir koncentracija. Tinkamai atliktas dantų balinimas nepažeidžia emalio, o saugiai pašalina dėmes nuo danties paviršiaus.

2 mitas: Be recepto parduodami rinkiniai yra tokie pat veiksmingi kaip profesionalus balinimas

Nors be recepto parduodami balinimo rinkiniai yra patogūs ir pigesni, jie nėra tokie veiksmingi kaip odontologijos klinikose siūlomos profesionalios balinimo procedūros. Šiuose rinkiniuose dažnai būna mažesnė balinimo medžiagos koncentracija, todėl jie ne taip veiksmingai pašalina gilias dėmes. Kita vertus, profesionalioms procedūroms naudojamos didelės koncentracijos balinamosios medžiagos, o balinimo efektui sustiprinti naudojami tokie metodai kaip lazeris ar LED šviesa. Be to, profesionalios procedūros pritaikomos individualiems poreikiams ir prižiūrimos, kad būtų saugios ir veiksmingos, todėl jų rezultatai pastebimesni ir ilgiau išliekantys.

3 mitas: Dantų balinimas tinka visų tipų dantims

Paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad dantų balinimas vienodai veikia visų tipų dantis. Tiesa ta, kad dantų balinimo veiksmingumas skiriasi priklausomai nuo dantų spalvos pakitimo priežasties ir tipo. Pavyzdžiui, gelsvi dantys paprastai gerai reaguoja į balinimą, o rusvos spalvos dantys gali reaguoti ne taip efektyviai. Dantys su pilkais atspalviais, paprastai atsirandančiais dėl rūkymo ar tam tikrų vaistų vartojimo, gali visai neišbalti. Be to, balinimo procedūros neveikia dantų restauracijų, pavyzdžiui, vainikėlių, tiltelių ar fanerų. Odontologijos specialistas gali įvertinti jūsų individualią situaciją ir patarti, kaip elgtis geriausiai.

4 mitas: Dantų balinimas yra skausmingas

Daugelis žmonių vengia dantų balinimo, baimindamiesi, kad procedūra yra skausminga. Tai dar vienas mitas. Dauguma pacientų per profesionalias dantų balinimo procedūras patiria nedaug arba nepatiria jokio diskomforto. Kai kurie asmenys po procedūros gali jausti laikiną dantų jautrumą, tačiau paprastai jis būna nedidelis ir trumpalaikis. Odontologijos specialistai naudoja specialius metodus ir medžiagas, kad sumažintų jautrumą ir užtikrintų paciento komfortą viso proceso metu. Jei turite jautrių dantų, iš anksto informuokite apie tai odontologą, kad jis galėtų atitinkamai pakoreguoti procedūrą.

5 mitas: Dantų balinimo rezultatai yra ilgalaikiai

Nors dantų balinimas gali gerokai pagerinti dantų išvaizdą, rezultatai nėra ilgalaikiai. Dantų balinimo ilgaamžiškumas priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant gydymo tipą, asmens burnos higienos praktiką ir gyvenimo būdo įpročius. Kad rezultatai išliktų kuo ilgiau, svarbu laikytis geros burnos higienos, vengti dažančių maisto produktų ir gėrimų ir pagal odontologo rekomendacijas apsvarstyti galimybę atlikti tolesnes procedūras ar pakartotinį balinimą. Tinkamai prižiūrint ir retkarčiais atliekant priežiūrą, dantų balinimo poveikis gali išlikti kelerius metus.

Apibendrinant galima teigti, kad dantų balinimas yra saugi, veiksminga ir gana patogi procedūra, kai ją atlieka odontologas. Tikimės, kad paneigdami šiuos paplitusius mitus, suteiksime aiškumo ir pasitikėjimo tiems, kurie svarsto apie dantų balinimą. Atminkite, kad konsultacija su odontologijos specialistu yra geriausias būdas nustatyti, ar dantų balinimas jums tinka, ir pasiekti geriausius įmanomus rezultatus.