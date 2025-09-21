Nesvarbu – ar savo šunį imate į ilgą kelionę, ar tik nuvažiuojate iki pasivaikščiojimų parko, svarbu kaskart automobilyje užtikrinti jo saugumą ir komfortą.
Jei nenumosite į tai ranka, bus ramiau ir patiems: automobilyje bus mažiau netvarkos, policininkams neteks jūsų drausminti, o drauge ir saugiau dalyvausite eisme, rašoma prekybos tinklo „Iki“ pranešime spaudai.
Augintiniai daugeliui – kaip šeimos nariai, tad naminių gyvūnų šeimininkai tikrai deda daug pastangų dėl savo kailinių ir plunksnuotų draugų, pastebi Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
„Visų pirma, tai atsispindi gyvūnų ėdalo pasirinkime, nes aukštos kokybės maistas yra būtina sąlyga augintinio sveikatai. Tai neprivalo kainuoti brangiai – pirkėjai išnaudoja akcijas, nes gali atsargomis apsirūpinti ilgesniam laikui. Šeimininkai rūpinasi ne tik ėdalu, bet ir skanėstais, žaislais, higienos prekėmis, taip pat papildais – pvz., linų sėmenų aliejumi gyvūnams. Augintiniai žmonėms be galo brangūs, todėl jie dažnai lydi ir kelionėse – norime pasidalinti žiniomis, kaip tą daryti tinkamai“, – sako G. Kitovė.
Galvojant apie tiek gyvūno, tiek savo patogumą, visų pirma privalu atsiminti – saugumas keliaujant su augintiniu yra pirmoje vietoje. Kelių eismo taisyklių 206 punkte numatyta vairuotojo atsakomybės dėl gyvūno automobilyje: „Vairuotojas privalo pasirūpinti stovinčioje transporto priemonėje esančių gyvūnų augintinių saugumu ir užtikrinti, kad gyvūnai augintiniai būtų vežami tokiu būdu, kad netrukdytų vairuoti, nesusižalotų ir nesužeistų transporto priemonėje esančių eismo dalyvių, jeigu transporto priemonė būtų staigiai stabdoma.“
Dėl taisyklių nesilaikymo galima susilaukti baudos, tačiau dar svarbiau – gali kilti grėsmė dėl saugumo kelyje. Kaip pasirūpinti, kad su augintiniu keliautumėte saugiai ir patogiai, „Iki“ dalijasi naudingais patarimais.
Pratinkite augintinį prie automobilio. Kai kurie šunys netgi laukia pasivažinėjimų, tačiau toli gražu ne visi. Jei šuo nervinasi, geriausia viską daryti palaipsniui. Leiskite šuniui priprasti prie automobilio salono – palikite atidarytas dureles ir duokite šuniui laisvai patyrinėti. Neverskite šuns įlipti – palaukite, kol jis tai padarys pats. Salone galite padėti jo mėgstamą antklodę, žaislą ar skanėstą, kad sukurtumėte teigiamą asociaciją. Tuomet įlipkite kartu ir uždarykite duris. Jei šuo atrodo ramus, pagirkite jį ir duokite skanėstų.
Po kelių bandymų uždarytame, bet neužvestame automobilyje, paleiskite variklį, kad šuo galėtų priprasti prie garso ir vibracijos. Vėliau pradėkite nuo trumpų kelionių – pavyzdžiui, aplink kvartalą arba į artimiausią parką. Po kelionės suteikite savo šuniui teigiamą patirtį, pavyzdžiui, pasivaikščiojimą jo mėgstamoje vietoje, palepinkite skaniu maistu. Jei jūsų šuo gerai reaguoja į trumpas keliones, palaipsniui didinkite automobilyje praleidžiamą laiką.
Neleiskite gyvūnui blaškytis ir blaškyti. Net ir leidžiantis į pirmą trumpą kelionę, visų pirma, reikia užtikrinti, kad gyvūnas negalėtų laisvai judėti po transporto priemonę. Net ir geriausiai dresuotas augintinis gali elgtis nenuspėjamai – todėl svarbu, kad jis neturėtų galimybės bandyti užlipti ant vairuotojo kelių, negalėtų prieiti prie vairo ar pavarų dėžės. Gyvūnas, lygiai kaip ir kiti keleiviai, gali susižeisti prireikus atlikti staigų manevrą, todėl stabili jo pozicija svarbi ir dėl jo paties sveikatos.
Todėl mažesnius gyvūnus geriausia gabenti jiems pritaikytoje dėžėje ar narvelyje. Tiesiog padėti jį ant sėdynės nėra visiškai saugu – tad pritvirtinkite saugos diržais arba padėkite ant grindų, kad jis nejudėtų. Didesnius šunis automobilyje prisekite saugos diržais arba specialiomis petnešomis, jie taip pat gali keliauti universalo bagažinėje, o geriausia – jeigu ten įrengsite specialų narvą.
Nuraminkite gyvūną prieš kelionę ir per ją. Ne visi gyvūnai mėgsta keliones automobiliu, tad pasistenkite sumažinti jam stresą. Prieš kelionę galima su juo padūkti, kad pavargęs jis mašinoje būtų ramesnis. Keliones susiekite ir su tais dalykais, ką šuo mėgsta: duokite skanukų, mėgstamą žaislą. Skanėstai padeda jūsų augintiniui susikoncentruoti į kažką teigiamo ir nukreipia jo dėmesį nuo kelionės streso. Ramesnis šuo – ramesnis ir vairuotojas.
Apsaugokite automobilį. Keliaujant su šunimi, svarbiausia yra jūsų augintinio saugumas ir komfortas. Kai tai bus padaryta, galima pagalvoti ir apie automobilio apsaugą nuo nešvarumų. Šuo paliks automobilyje daug plaukų, seilių ir kramtomųjų žaislų gabaliukų. Jeigu leidžiatės į ilgesnę kelionę, taip pat rekomenduojama reguliariai sustoti, duoti augintiniui atsigerti ir leisti jam pasivaikščioti – tuomet ne pačios švariausios jo letenos atsidurs tiesiai ant sėdynės. O prasidėjus rudeniui ir vis dažniau lyjant, kelionės vis dažniau reikš ir purvą. Norėdami apsaugoti apmušalus ar bagažinės vidų, pasirūpinkite apsauginiu automobilio užtiesalu. Jis leis palaikyti švarą ir tiesiog taupys laiką – nereikės kaskart po išvykos valyti mašinos.
Pasirūpinkite reikalingais dokumentais vykstant į užsienį. Jeigu su augintiniu išsiruošėte svetur, būtina atlikti namų darbus. Visų pirma – svarbu susipažinti su gyvūnų vežimo ir kelių eismo taisyklėmis šalyje, į kurią keliaujate. Taip pat įsitikinkite, kad jūsų augintinis turi visus reikiamus dokumentus, pvz., augintinio pasą, skiepų pažymėjimus ir visus sveikatos pažymėjimus, kurių reikalauja paskirties šalis. Kai kurios šalys gali turėti specialių reikalavimų gyvūnų importui, kurie gali apimti karantiną – šią informaciją patikrinkite iš anksto.