Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre šiandien didžiule balsų persvara (už – 507, prieš – 12, susilaikė 17) priimta rezoliucija, kuria genocidu prieš ukrainiečių tautą pripažintas Holodomoras – dirbtinai, dėl sąmoningos sovietų režimo politikos sukeltas badas Ukrainoje 1932-1933 m.

Europos Parlamento (EP) narys Andrius Kubilius sveikina tokį absoliučios daugumos Parlamento narių sprendimą.

„Rusijos režimai turi nustoti sistemingai naikinti ukrainiečių tautą. Per Holodomorą (1932-1933 m.) badu buvo numarinta daugiau nei 5 mln. ukrainiečių Ukrainoje ir Kubanėje. 1940-1953 m. į Sibirą ir gulagus ištremta daugiau nei 600 tūkst. ukrainiečių. 1944 m. ištremta daugiau nei 200 tūkst. Krymo totorių. Sovietų okupacijos metu 1940-1953 m. nužudyta daugiau nei 150 tūkst. ir suimta per 200 tūkst. pasipriešinimo dalyvių. 2014 m. prasidėjęs ukrainiečių tautą naikinantis karas jau pareikalavo milijonų pabėgėlių, šimtų ir tūkstančių deportuotųjų į Rusiją ir tūkstančių civilių žmonių gyvybių. Sustabdykime ukrainiečių genocidą, o Putino laukia karo tribunolas“, – sako A. Kubilius.

EP Europos liaudies partijos frakcijos inicijuota rezoliucija griežtai pasmerkti totalitarinio sovietinio režimo genocidinius veiksmai, dėl kurių žuvo milijonai ukrainiečių ir kurie smarkiai pakenkė Ukrainos visuomenės pamatams.

Taip pat dokumentu pagerbiamas visų Holodomoro aukų atminimas ir reiškiamas solidarumas su Ukrainos žmonėmis, nukentėjusiais nuo šios tragedijos, ypač su likusiais gyvais po holodomoro ir jų šeimomis; atiduoda pagarbą tiems, kurie mirė dėl šių totalitarinio sovietų režimo įvykdytų nusikaltimų.

Europos Parlamento nariai dokumentu “ragina visas šalis ir tarptautines organizacijas, kurios dar nepripažino Holodomoro genocidu, tai padaryti; taip pat ragina Rusijos Federaciją, kaip pagrindinę Sovietų Sąjungos įpėdinę, oficialiai pripažinti Holodomorą ir atsiprašyti už šiuos nusikaltimus”.

Be to, rezoliucija pažymima, kad “minint 90-ąsias holodomoro metines, Rusija tęsia agresyvų karą prieš Ukrainą, pažeidžia šios šalies suverenitetą ir teritorinį vientisumą, siekia likviduoti Ukrainą kaip nacionalinę valstybę ir sunaikinti jos žmonių tapatybę bei kultūrą; be to, smerkia tai, kad Rusijos agresyvus karas prieš Ukrainą sukėlė pasaulinę maisto krizę, nes Rusija naikina ir plėšia Ukrainos grūdų atsargas ir toliau trukdo Ukrainai eksportuoti grūdus į labiausiai skurstančias šalis”.

Iki š. m. gruodžio mėn. daugiau kaip 20 šalių parlamentai ar kitos atstovaujamosios valstybinio lygio institucijos pripažino Holodomorą genocidu arba nusikaltimu prieš Ukrainos žmones ir žmoniją.

Rezoliucijos tekstas: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0559_EN.html

Užsakymo numeris: SG-20-171