Norintiems susikurti švelnų, subtilų asmeninį aromatą, aliejiniai kvepalai yra geriausias pasirinkimas. Nors šio tipo parfumerija labiau paplitusi arabiškuose kraštuose, kuriuose vyrauja karštas klimatas, aliejiniai kvepalai sparčiai populiarėja ir sulaukia vis daugiau dėmesio Europoje. Dėl natūralios sudėties ir švelnaus palengva atsiskleidžiančio aromato juos noriai renkasi tie, kurie siekia savo įvaizdį papildyti ilgai išliekančiu subtiliu akcentu, ieško išskirtinumo. Kviečiame skaityti šį straipsnį ir daugiau sužinoti apie tai, kuo šio tipo kvepalai tokie ypatingi.
Kas yra aliejiniai kvepalai?
Daugeliui mūsų įprasta purškiama parfumerija: nuo kvepalų iki tualetinio vandens ar kūno dulksnos. Aliejiniai kvepalai yra sunkesnės tekstūros, todėl juos į odą reikia švelniai įtrinti. Tai koncentruotos kompozicijos iš aromatinių aliejų, kurioms pernešti kaip bazė naudojamas taip pat aliejus – jis pakeičia purškiamuose kvepaluose įprastą alkoholį. Ši savybė aliejiniams kvepalams suteikia esminių privalumų: augaliniai aliejai natūraliai turi odą puoselėjančių ir tausojančių savybių, tinka daugeliui, nereaguoja su karščiu.
Aliejiniai kvepalai įsigeria į odą, o tai užtikrina ilgai išliekantį aromatą, kuris atsiskleidžia palengva. Subtilias, švelnias aromato natas tarsi išlaisvina kūno šiluma, todėl šio tipo kvepalai yra tobulas pasirinkimas per karščius ar vykstant atostogauti į šiltus kraštus, tačiau jie taip pat puikiai tiks naudoti ir mūsų klimatu.
Kodėl aliejiniai kvepalai kvepia skirtingai?
Kaip ir įprasta, aliejinius kvepalus galima rinktis pagal kvapą, taip pat galima rasti gana platų analogų pasirinkimą – tai aromatai, kurių kompozicijas įkvėpė legendiniai, visame pasaulyje pripažinti ir vertinami parfumerių darbai, pavyzdžiui, garsusis „Baccarat Rouge“ ar kiti.
Tikriausiai girdėjote, kad visi kvepalai ant odos kvepia skirtingai? Tai išties tiesa, nes kiekvienas mūsų turime natūralų kvapą. Tiesa, purškiami kvepalai gaminami taip, kad natūralų kvapą užgožtų, todėl neįgudusiai nosiai išties sunku pastebėti skirtumą. Tuo tarpu aliejiniai kvepalai, kurie yra visiškai natūralūs ir savo aromatą atskleidžia palengva, natūralų asmeninį kvapą maskuoja ne taip stipriai, todėl jis tampa tarsi viena iš aromato natų. Tai suteikia unikalumo ir galite mėgautis nepakartojamu kvapu. Žinoma, nereikėtų tikėtis, kad aliejiniai kvepalai visiškai pakeis savo aromatą – dažnai kvapo pokyčiai patekus ant odos yra subtilūs ir vos juntami.
Platus asortimentas leidžia eksperimentuoti
Laikai, kai visi vaikėsi populiarių kvepalų ir norėjo kvepėti kone vienodai, baigėsi. Šiandien daug labiau vertinamas unikalumas, išskirtinumas ir originalumas, o parfumerija tampa neatsiejamu stiliaus akcentu. Aliejiniai kvepalai puikiai papildo asmeninį stilių ir leidžia eksperimentuoti su aromatais – jų pasirinkimas išties didelis, o tradicinės mažo tūrio pakuotės neįpareigoja rinktis kvapo ilgam. Be to, drąsiausieji net gali pamėginti šiuos kvepalus sumaišyti tarpusavyje, jei tikrai nori išsiskirti.
Aliejinių kvepalų asortimente rasite ir minimalistinių kompozicijų, kuriose vyrauja vienas ar du kvapai, ir išties įmantrių parfumerių kūrinių, kurie suvilioja lengvomis ir gėlinėmis natomis, atsiskleidžia saldžiais akcentais ir užbaigia kompoziciją sunkesniu, pavyzdžiui, medžio aromatu. Įvairovė išties didelė, tad kiekvienas gali rasti sau tinkamą aromatą ir naudoti jį tarsi asmeninį parašą savo stiliui pabrėžti.