Kai žmonės susiburia ir jų balsai susilieja į vieną, atsiranda neįtikėtina energija – jos neįmanoma sustabdyti. Ansamblis „Lietuva” pristato muzikinę programą „Dainuojanti laisvė”, kuri įvyks lapkričio 12 d. Marijampolės kultūros centre. Atgims legendinės Dainuojančios revoliucijos ir Atgimimo laikotarpio dainos. Dainos, kurios mums savos, pažįstamos, neretai ir nostalgiją keliančios, šiame koncerte suskambės naujai – kaip prieš 35 metus telkė ir žadino dvasią, taip ir šiandien primins mūsų ryžtą kovoje už Nepriklausomybę.
Nuo jautriausių tekstų iki pakylėjančio džiaugsmo: koncerte prisiminsime ir kartu su žiūrovais dainuosime populiariausius to meto kūrinius. Atliksime naujas patriotines lietuvių kompozitorių dainas, pristatysime unikalias, dar niekur negirdėtas jų aranžuotes. Skambės ir tokios legendos kaip „Laužo šviesa“, „Laisvė“, „Geltona, žalia, raudona“, „Šaukiu aš tautą“, „Bunda jau Baltija“ ar „Baltas paukštis“. Lietuvių tautinių instrumentų orkestro ir roko grupės sintezė, solistų ir choro savita atlikimo interpretacija bei šiuolaikiškas pateikimas scenoje sukurs teatralizuotą reginį, įtaigiai pasakojantį Lietuvos laisvės istoriją – jos skambesį, jos kainą ir jėgą.
„Dainuojanti revoliucija lietuviams buvo pats stipriausias stimulas, dainomis primenantis, kokie jie buvo ir kokiais norėtų būti: Nepriklausomos valstybės piliečiais su jos vertybėmis, jos kalba, jos himnu, vėliava ir identitetu“, – sako programos režisierė Leokadija Dabužinskaitė, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė, Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Tai viena žinomiausių Lietuvos dainų švenčių, festivalių, įvairių renginių režisierių bei choreografių, kuri siekia atskleisti lietuvių tautos gyvenimo gilumines prasmes ir jų reikšmę moderniame pasaulyje. L. Dabužinskaitė režisavo tris „Lietuvos“ muzikinius projektus – baltišką misteriją „Dievai ir žmonės“, Laisvės gynėjams skirtą oratoriją „13” ir koncertą „Eisva mudu abudu“.
Kaip žinia, Dainuojančios revoliucijos metu (1987 – 1991 m.) Lietuvoje, masinių susibūrimų vietose – Vingio parke, Kalnų parke, gausiose demonstracijose, mitinguose, budint ir saugant valstybinės reikšmės objektus – buvo dainuojamos liaudies ir patriotinės, partizanų dainos. Muzika tapo pagrindine nepriklausomybės ir nacionalinės idėjos išraiškos forma. Buvo gausiai kuriamos naujos dainos, joms priskiriamos metaforiškos ir tiesioginės prasmės. Iki šiol jų žodžiuose, skambesyje užkoduota mūsų drąsa ir tapatumas.
Koncerto „Dainuojanti laisvė“ premjera įvyko š. m. kovo 28 d. Tauragėje, kviesdama ir toliau įsikvėpti, švęsti bei dainuoti iš širdies. Programa skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 35-mečiui.
Solistai: Donatas Kaikaris, Martynas Žukauskas, Greta Švedkauskė-Gretchen, Lauryna Labutytė, Laura Stančikaitė-Tichonovė, Tadas Imbrasas, Paulius Klangauskas ir kiti. Koncerto dirigentai – Egidijus Kaveckas ir Giedrius Svilainis pakaitomis, koncerto skaitovas – Laurynas Janulis.
Muzikinių kūrinių aranžuotojai – Jievaras Jasinskis, Kazimieras Krulikovskis, Sigitas Mickis ir kiti, orkestruočių kūrėjai – Rūta Raginytė ir Arvydas Jankus, šviesų dailininkas Pijus Vasiliauskas, režisierės asistentė Giedrė Kriaučionytė-Vosylienė. Ansamblio „Lietuva“ meno vadovas Giedrius Svilainis, vyr. dirigentas Egidijus Kaveckas, vyr. chormeisteris Algimantas Kriūnas.
Valstybinis ansamblis „Lietuva“ šiuolaikiškai prikelia scenoje pasididžiavimo vertą šalies istoriją. Veržlus, nuolat kintantis, bet visada sugrįžtantis prie šaknų ir mūsų identiteto – tai, su kuo augo mūsų seneliai, tėvai, augome mes ir augs mūsų vaikai.
Projektą iš dalies finansuoja LR Kultūros ministerija.