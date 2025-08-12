Sparčiai populiarėjantis Lietuvos DJ Ewgeny Boogie rugpjūčio 15–16 dienomis surengs du pasirodymus iš eilės Marijampolės „PJazz” bare.
Tai bus išskirtinė galimybė miesto gyventojams ir svečiams iš arti išgirsti DJ, kuris šiuo metu sulaukia didžiulio dėmesio šalies muzikos scenoje.
Ewgeny Boogie išsiskiria savo energingu pasirodymu, įtraukiančiu ritmu ir charizmatišku bendravimu su publika. Per pastaruosius metus jis užsitarnavo ištikimų gerbėjų būrį, o jo koncertai dažnai būna pilnutėliai.
Pasirinkimas rengti du vakarus iš eilės nėra atsitiktinis – taip siekiama suteikti daugiau galimybių patekti į pasirodymą, nes vietų skaičius „PJazz” bare ribotas.
Šaltinis: Karolis Mickevičius