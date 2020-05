Antros kartos „iPhone SE“ (2020): ką siūlo biudžetinis „Apple“ išmanusis? APŽVALGA

Gigantomanija išmaniųjų pasaulyje lėmė, kad įsigyti kompaktišką ir pažangių parametrų telefoną tapo tikru iššūkiu, juk mūsų delnai neauga taip greitai kaip įrenginių įstrižainės. Dėl šitos priežasties, Varlė.lt specialistų manymu, naujasis, jau antros kartos „iPhone SE“ – puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško optimalaus pažangių parametrų ir patogaus dydžio varianto. Tai nėra flagmanas, tačiau be abejonės, savo gerbėjų ratą tikrai ras. Pažiūrėkime detaliau, kaip atrodo ir ką siūlo 2020-jų „iPhone SE“.

Naujojo „iPhone SE“ rinkos niša yra ganėtinai aiški. Tai pakankamai kompaktiškas išmanusis, kuris be abejonės patiks tiems, kurie mėgsta naudotis įrenginiais viena ranka. Be to, iškart reikėtų pasakyti, kad naujasis „iPhone SE“ gavo kai kurias naujausių „Apple“ flagmanų galimybes, tačiau apie viską iš eilės.

„iPhone SE“ (2020) dizainas

Gamintojas nusprendė nekeisti šio modelio dizaino. Iš tikrųjų sudėtinga vaikytis ekrano išpjovų, lašelių ir kitų tendencijų, o klasikiniai sprendimai visada turi savo auditoriją. Naujasis „iPhone SE“ išoriškai praktiškai atkartoja „iPhone 8“ modelį. Čia tokie pat dideli rėmeliai viršuje, apačioje ir šonuose. Korpusas leidžia pajusti premium klasę, nes priekinę ir galinę dalį dengia stiklas. Korpusą juosia aliuminio rėmelis.

Ant šoninių kraštinių yra išdėstyti garso valdymo (iš kairės) ir maitinimo (iš dešinės) mygtukai. Tiek virš ekrano, tiek ant apatinės kraštinės yra stereo garsiakalbiai ir mikrofonas. Gale yra vienas kameros objektyvas su blykste. Vertėtų pažymėti, kad telefono įkrovimas čia vyksta per Lightning jungtį. Klasikinės 3,5 mm ausinių jungties taip pat nėra.

Iš esmės vienintelis dizaino skirtumas lyginant naujieną su „iPhone 8“ yra tas, kad „iPhone SE“ atveju logotipo išdėstymas yra griežtai per centrą, todėl jei naudositės telefonu be dėklo, tikrai galėsite pasauliui parodyti, kad jūsų rankose naujausias modelis, o ne „iPhone 8“ ar „iPhone 7“.

Naujasis išmanusis yra 138,4 mm aukščio, 67,3 mm pločio ir 7,3 mm storio. Telefonas sveria 148 g. Taigi pagal šiuos parametrus jis yra identiškas „iPhone 8“ modeliui. Varlė.lt telefonų specialistai pažymi, kad pirmasis „iPhone SE“ buvo kompaktiškesnis, tačiau praėjo nemažai laiko ir poreikis didesniam ekranui be abejonės išaugo ir praktiškai nelieka abejonių dėl to, kad šis modelis yra stiprus pretendentas į kompaktiškiausių 2020 metų telefonų prezidento postą.

2020 metų „iPhone SE“ yra prieinamas trijų klasikinių spalvų: juodos, baltos ir ryškiai raudonos. Kaip žinia, dalį pajamų, gautų nuo raudono modelio pardavimų gamintojas skiria AIDS fondui, o šiais metais papildomai rems kovojantį su koronavirusu „The Global Fund“, o tiksliau – naujai įsteigtą „COVID‑19 Response Mechanism“.

„iPhone SE“ (2020) ekranas

Naujasis „Apple“ išmanusis gavo pakankamai kompaktišką, vos 4,7 col. įstrižainės ekraną. Plačiaformatis ekranas pasižymi IPS technologija ir yra 1334×750 pikselių raiškos. Pikselių tankis yra 326 ppi. Standartinis kontrasto santykis: 1400:1, o ryškumas – iki 625 nitų. Ekranas pasižymi „True Tone“ technologija, kuri pritaiko baltos spalvos balansą ir lemia, kad vaizdas atrodo tikroviškesnis. Ekranas turi oleofobinę dangą, todėl galima išvengti greitai besikaupiančių pirštų atspaudų.

„iPhone SE“ (2020) kamera

Pagrindinę kamerą sudaro tik vienas 12 MP objektyvas, kuris turi f/1/8 diafragmą ir „True Tone“ LED blykstę. Priekinė kamera čia yra 7 MP ir pasižymi f/2.2 diafragma bei turi „Retina Flash“ blykstę.

Toks „iPhone SE“ kameros sprendimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti kuklus, juk net pigūs „Android“ įrenginiai ar senesni modeliai gali seniai pasigirti dvigubomis ar trigubomis kameromis. Žinoma, viską išsprendžia kameros programinė įranga, tačiau vertėtų akcentuoti tai, kad „Apple“ galingiausias „A13 Bionic“ procesorius net ir su viena kamera leidžia išgauti neįtikėtiną nuotraukų kokybę ne tik portretiniame režime. „A13 Bionic“ procesorius leidžia tiek galinei, tiek priekinei kamerai daryti tikrai įspūdingai gražius portretus su išlietu fonu. Be to, reikėtų paminėti, kad fono išliejimo laipsnį galima reguliuoti. Pagrindinė kamera pasižymi optiniu vaizdo stabilizavimu ir skaitmeniniu priartinimu iki 5 kartų. Ji pajėgi užfiksuoti iki 63 MP raiškos panoramas, turi automatinį fokusavimą ir SmartHDR funkciją, kuri atpažįsta žmogaus veidą ir išmaniai pritaiko apšvietimą. Užfiksuotos naujuoju „iPhone SE“ nuotraukos tikrai atrodo puikiai.

Kalbant apie filmavimą, vertėtų paminėti, kad pagrindinė kamera leidžia filmuoti 4K raiškoje su 24/30/60 kadrų per sekundę sparta išplėstame dinaminiame diapazone. Tuo pačiu veikia optinis vaizdo stabilizavimas ir automatinis fokusavimas. 1080p raiškoje galima filmuoti sulėtintus vaizdo įrašus su 120 ir 240 kadrų per sekundė sparta. Priekinė kamera filmuoja Full HD raiškoje su 30 kadrų per sekundę sparta.

„iPhone SE“ (2020) baterija ir autonominis veikimas

Pasak gamintojo, šio telefono baterijos užtenka 13 val. vaizdo įrašų atkūrimui, iki 40 val. garso įrašų atkūrimui ir iki 8 val. vaizdo transliacijų. Iš esmės antros kartos „iPhone SE“ baterijos autonominio veikimo laikas yra labai artimas tam, kokį siūlo „iPhone 8“. Nors gamintojas ir nedeklaruoja baterijos talpos, vertėtų pasakyti, kad energijos efektyvumu pasižymintis procesorius bei nedidelis ekranas tikrai leidžia pasiekti šias autonominio veikimo valandas. „iPhone SE“ (2020) turi greitojo įkrovimo funkciją ir išmanusis įkraunamas iki 50% vos per 30 minučių. Tiesa, greitojo įkrovimo adapterį teks pirkti atskirai. Taip pat išmanusis palaiko belaidžio įkrovimo „Qi“ galimybę.

„iPhone SE“ (2020) našumas

Naujasis „iPhone SE“ turi „A13 Bionic“ procesorių su trečiosios kartos „Neural Engine“ sistema. Vertėtų paminėti, kad tokį pat procesorių turi „iPhone 11 Pro“ flagmanas. Naudotis šiuo telefonu tikras malonumas: žaidimai ir įvairios programėlės veikia sklandžiai, absoliučiai be jokių vėlavimų ir trukdžių. Integruotas išmaniajame lustas pajėgus atlikti trilijoną operacijų per sekundę! Skamba įspūdingai, tiesa? Gamintojas pasiūlė trijų talpų „iPhone SE“ modelius: 64 GB, 128 GB ir 256 GB. Vertėtų paminėti, kad išmanusis gavo IP67 standarto apsaugą, kuri leidžia panardinti įrenginį iki 1 m gylio vandenyje iki 30 min.

Biometrinė apsauga „iPhone SE“ modelyje yra įgyvendinta pasinaudojus „Home“ mygtuku, į kurį yra integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas (Touch ID). Veido atpažinimo technologijos šiame modelyje nėra. Ar normalu 2020 metais naudotis Touch ID? Žinoma. Varlė.lt specialistai pastebi, kad daugelis tikriausiai apskritai nesusižavėjo tuo veido atpažinimu ir mieliau renkasi seną gerą pirštų skaitytuvą.

Verta paminėti svarbius ryšio galimybių pokyčius. Naujasis „iPhone SE“ palaiko „Gigabit-class“ LTE ir Wi‑Fi 6 (802.11ax), todėl galima mėgautis dar spartesniu tinklo ryšiu.

Kam verta pagalvoti apie „iPhone SE“? Apibendrinimas

Kam galima būtų rekomenduoti naująjį „iPhone SE“? Pirmiausia tiems, kas ieško pigesnio būtent „Apple“ telefono. Pripažinkime, pirkti jau „iPhone 7“ nėra labai protinga, nes tai pasenęs modelis. Varlė.lt specialistų nuomone, „iPhone SE“ vertas jūsų dėmesio, jei ieškote kompaktiško telefono. Na, ir turbūt svarbiausia priežastis yra ta, kad jeigu jums reikalingas patikimai veikiantis kelis metus telefonas, pagalvokite apie „iPhone SE“ (2020). Taip, savo kainos segmente jis turi daugybę konkurentų su įdomiomis funkcijomis ir galimybėmis, tačiau įsigiję naująjį „iPhone SE“ galite būti tikri, kad jis stabiliai bus atnaujinamas ir veiks mažiausiai 3 metus.