Marijampolės savivaldybės administracija atlieka gyventojų apklausą apie aplinkos tvarkymo paslaugas. Apklausos tikslas – išsiaiškinti, kaip Marijampolės savivaldybės gyventojai vertina teikiamas aplinkos tvarkymo paslaugas ir kokių tobulinimų tikisi ateityje.
Kviečiame visus gyventojus aktyviai dalyvauti anoniminėje anketinėje apklausoje ir išsakyti savo nuomonę. Apklausą rasite ČIA.
Užpildytų anketų lauksime iki lapkričio 30 d.
Dėkojama už Jūsų skirtą laiką, pastabas ir rūpestį mūsų savivaldybės aplinka!
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija