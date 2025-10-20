Spalio 16 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto iniciatyva, įvyko susitikimas, kurio metu aptartos Šakių socialinių paslaugų centro veiklos bei jų tobulinimo galimybės Šakių rajono savivaldybėje.
Susitikime dalyvavo Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius, vicemerė Gintautė Didžbalienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Ilona Šeflerienė bei komiteto narės – Aušra Jakavičienė, Daina Bankauskienė, Gerda Dabrovolskytė. Taip pat dalyvavo Šakių socialinių paslaugų centro direktorė Audronė Balčiūnienė.
Šakių rajono savivaldybės tarybos narės ir Sveikatos bei socialinių reikalų komiteto narės Aušros Jakavičienės iniciatyva buvo aptartas psichologų paslaugų teikimas rajone. Diskutuota apie psichologinės pagalbos apimtis asmenims ir šeimoms, gaunantiems socialinių įgūdžių ugdymo ar palaikymo paslaugas. Nuspręsta artimiausiu metu organizuoti papildomus susitikimus su Šakių švietimo pagalbos tarnybos bei rajono mokyklų psichologais, siekiant aiškiau pasiskirstyti atsakomybes ir užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą.
Vicemerė Gintautė Didžbalienė atkreipė dėmesį į augantį pagalbos į namus paslaugų poreikį – šiuo metu jų laukia 30 asmenų. Siūlyta stiprinti Socialinių paslaugų centro žmogiškuosius išteklius ir plėsti paslaugų prieinamumą.
Taip pat aptartos jaunimo užimtumo iniciatyvos Lukšių seniūnijoje – netrukus ten darbą pradės Šakių socialinių paslaugų centro jaunimo koordinatorius, kuris rūpinsis veiklų atgaivinimu jaunimo erdvėje.
Socialinių paslaugų centro direktorė Audronė Balčiūnienė pristatė paslaugų plėtros idėjas Kudirkos Naumiestyje ir Paluobiuose, siekiant efektyviau išnaudoti turimas patalpas ir užtikrinti gyventojams patogesnę prieigą prie paslaugų.
Tikimasi, kad konstruktyvus dialogas ir bendradarbiavimas tarp Šakių rajono savivaldybės, socialinių paslaugų teikėjų bei paslaugų gavėjų prisidės prie dar glaudesnės partnerystės ir efektyvesnio socialinių paslaugų tinklo rajone.