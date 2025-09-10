Marijampolės savivaldybės administracija nuoširdžiai dėkojama visiems, dalyvavusiems viktorinoje „Žinau, skaitau rašau ‘25“.
Viktorina skelbiama jau trečiąkart, tai, ko gera, populiarumas jau ir apmąžta – dalyvių buvo per keturiasdešimt.
Pagal amžių daugiausiai dalyvių nuo 20 iki 65 metų (87,8 proc.), 2,4 proc. – nuo 10 iki 20 metų, 65 m. ir daugiau – 9,8 proc. Šįkart buvo pateikti klausimai, susiję su kalbos vartojimu, rašyba ir kirčiavimu. Kaip gi sekėsi?
Truputį gaila, kad nebuvo nė vieno dalyvio, atsakiusio į visus klausimus, kurių buvo 21. Buvo klausimų į, kuriuos dauguma atsakė teisingai. Kad funkcijas ir veiklą nustatantis dokumentas yra nuostatai, teisingai atsakė 97,6 proc. dalyvių; taisyklingą variantą – Sniegas buvo nuvalytas nuo pagrindinių gatvių ir šaligatvių – pasirinko 95,1 proc., kad žodyje atgrasyti nerašoma nosinė ą, prisiminė 90,2 proc., bevizis režimas pasirinko 85,4 proc. dalyvavusiųjų, o kaip taisyklingai kirčiuojamas žodis projektas, žinojo 78 proc. dalyvių.
Na, o „koją pakišo“, kaip mūsų senoliai sako, klausimai apie sąskaitą faktūrą, atostogaujantį direktorių ir prašymą pasakyti. Vieni susipainiojo vienur, kiti kitur, o kai kurie visur. Šie klausimai ir yra didžiausi kaltininkai, kad neturim absoliutaus laimėtojo. O kaip gi teisingai? Faktūra yra sąskaitos rūšis, todėl brūkšnelis tarp šių žodžių nerašomas (brūkšnelis rašomas tik tarp lygiaverčių sąvokų). Abu variantai – ir dabar direktorius atostogose, ir dabar direktorius atostogauja – yra taisyklingi. Mandagumo jaustukas prašau, prašom vartojamas su bendratimi ir visada eina prieš ją: Prašau pasakyti, kas už tai atsakingas. Netinka nei pasakykite, prašau, kas už tai atsakingas, nei prašau, pasakykite, kas už tai atsakingas.
Kai kuriuos suklaidino ir klausimas apie asmeniui priklausančią įmonę. Individuali ar individualioji? Pavadinimuose vartojami įvardžiuotiniai būdvardžiai, todėl įmonė yra individualioji.
Nuoširdžiai ačiū už išsakytus įspūdžius ir komentarus: „Įdomus tekstas. Patiko“, „Labai reikalinga ir aktuali užduotis, kartokite“, „Atrodo viskas taip paprasta, bet klausimai įdomūs. Patiko.“, „Labai smagu“, „Naudingas ir įdomus tekstas, dėkoju“, „Ačiū, puikūs klausimai“. Tai jums ačiū. Ačiū, kad domitės, kad dalyvaujate.
O apie kalbos vartojimą, rašybą ir kirčiavimą daugiausiai žinojo:
- Rugilė Petrukonytė (amžiaus grupė iki 20 metų);
- Žaneta Skinkienė, Darius Cinaitis, Daiva Misiukevičienė ir specialistė Daiva Balčiūnė (amžiaus grupė nuo 20 iki 65 metų);
- Alma Bubnienė (amžiaus grupė nuo 65 metų).
Sveikiname! Laimėtojų laukia dovanėlės. Su jais bus susisiekta jų nurodytais kontaktais.