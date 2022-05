Ar į Marijampolės turgų grįš Moskvičiai?

Žiniasklaidai išplatintame pranešime „Renault“ teigia, kad priimtas „sunkus, bet būtinas sprendimas“, kaip atsakas į Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir vasario 24 d. prasidėjusią invaziją į šalį. Nuo šių metų kovo sustabdžiusi automobilių gamybą Rusijoje, „Renault“ dabar parduoda 100 procentų savo „Renault Russia“ akcijų Maskvos miestui. Be to, per „Renault Group“ direktorių tarybos posėdį prancūzų gamintojas nusprendė parduoti savo 67,69 „AvtoVAZ“ akcijų paketą Rusijos Centriniam automobilių ir variklių tyrimų ir plėtros institutui.

Sutartis įsigalioja iš karto ir „Renault“ nebevykdo verslo veiklos Rusijoje, kur vietinei rinkai gamino pakeistus „Dacia“ modelius su „Lada“ ženklu.

Buvusią „Renault“ gamyklą Maskvoje dabar valdo Maskvos miestas ir yra pranešimų apie galimą istorinio SSRS automobilių prekės ženklo atgimimą. „The Moscow Times“ cituoja Maskvos merą Sergejų Sobjaniną, kuris paskelbė norintis prikelti naujam gyvenimui sovietmečio automobilių gamintoją „Moskvitch“, kuris nustojo egzistavęs 2006 m., kai bankrutavo.

Paulius Liškauskas