Arabiški kvepalai žavi savo įvairove, kurioje kiekvienas gali rasti sau tinkamą aromatą. Nuo subtilių aliejinių kvepalų iki išraiškingų ir nepamirštamų ūdo, muskuso ar gintaro natų – rytietiškos kompozicijos sužavės visus. Deja, didelis asortimentas taip pat turi ir vieną neigiamą aspektą – sunku išsirinkti tik vienus kvepalus. Tačiau tai padaryti bus lengviau, jei pasinaudosite keliomis naudingomis šio straipsnio rekomendacijomis.
Sutelkite dėmesį į bazines natas
Viršutinės kvepalų natos yra pajuntamos pirmiausiai, tačiau joms išsisklaidžius dominuoja bazinės natos, kurios suteikia aromatui charakterį. Arabiški kvepalai dažnai yra kuriami naudojant tokias bazines natas kaip ūdas, gintaras, muskusas, mediena, prieskoniai. Rinkitės jums patinkančias natas – taip bus lengviau atrasti tinkamiausią aromatą.
Atsižvelkite į savo odos poreikius
Arabiški kvepalai gali būti tiek purškiami, tiek aliejiniai. Žinoma, tai dar labiau išplečia pasirinkimą, tačiau sprendimą dėl kvepalų tipo priimkite atsakingai. Jei turite jautrią, į alergines reakcijas linkusią, greitai sausėjančią odą, aliejiniai kvepalai tikrai yra geresnė alternatyva. Dėl natūralios sudėties jie nedirgina odos ir puikiai išsilaiko, o prireikus juos galima naudoti ir kartu su neutralaus kvapo kūno kremu.
Išbandykite kvepalus ant savo odos
Nors parfumerijos parduotuvėse siūlomos popieriaus juostelės, arabiški kvepalai geriausiai atsiskleidžia ant odos. Dėl didesnio natūralių ingredientų kiekio jie ant kiekvieno žmogaus odos gali atsiskleisti skirtingai. Nors šie pokyčiai labai subtilūs, kartais tai gali erzinti. Taigi, geriausia „pasimatuoti“ patikusį aromatą ant savo odos ir įsitikinti, kad jis jums tinka.
Skirtingi aromatai skirtingoms progoms
Reikia pripažinti, kad savo įvairove arabiški kvepalai tiesiog užburia. Jie gali būti subtilūs ir švelnūs, nišiniai ar išraiškingi ir paliekantys šleifą. Labai svarbu žinoti, kokiai progai kvepalų ieškote: kasdienai tiks paprastesnės, subtilios kompozicijos, vakarui – prabangūs ir gilūs aromatai. Jei nebijote išsiskirti iš minios, drąsiai rinkitės nišines kompozicijas, kuriose dažnai dominuoja konkreti nata ar kelios jų. Drąsiai išmėginkite ir savo mėgstamų, tačiau galbūt jau pabodusių kvepalų analogus – tai garsiausių parfumerijos kūrinių įkvėpti aromatai, kurie leidžia gerai pažįstamas natas atrasti kitokiuose deriniuose išlaikant garsiojo kvapo akcentą.
Mėginukai – puiki galimybė išbandyti
Jei arabiški kvepalai parduodami internetu, kvapą išsirinkti padės mėginukai – juos siūlo daugelis gamintojų. Taip pat galite rinktis ir aliejinius kvepalus, kurie parduodami mažuose buteliukuose. Keletas militrų kvepalų daug nekainuos, tačiau to visiškai pakaks, kad išmėgintumėte aromatą ir įvertintumėte jo tinkamumą. Tačiau neskubėkite to daryti – kvepalus naudokite po dušo, ant švarios odos ir skirkite akimirką pasimėgauti jų aromatu. Taip pat atkreipkite dėmesį kaip dienos bėgyje kinta aromato intensyvumas, kokios natos dominuoja, kaip kvepalai sąveikauja su jūsų natūraliu kūno kvapu.