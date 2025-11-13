Marijampolėje vykstantys Petro Armino progimnazijos atnaujinimo darbai keičia mokyklą iš esmės – pastatas ir jo erdvės pamažu virsta modernia, šiuolaikiniam vaikų ugdymui pritaikyta aplinka.
Apžiūrėti vykstančius ir laukiančius darbus vyko Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėja Roberta Kelertienė, Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius Cinaitis bei skyriaus specialistai.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis teigia, kad šis projektas yra dalis kryptingos savivaldybės švietimo politikos, kuria siekiama, kad kiekvienas vaikas mokytųsi šiuolaikiškoje, jaukioje ir įkvepiančioje aplinkoje: „Tęsiame investicijas į Marijampolės mokyklas – norime, kad jos būtų tokios vietos, kur gera mokytis, augti ir svajoti. Kurdami patogesnę aplinką, mes investuojame į pačią svarbiausią vertybę – mūsų vaikų ateitį. Todėl kryptingai tęsiame švietimo įstaigų modernizavimą, kad kiekvienas Marijampolės mokinys galėtų mokytis ir augti čia, savo savivaldybėje.“
Šiuo metu intensyviai vyksta pastato išorės renovacija: šiltinami fasadai, pamatai, stogas, keičiamos durys, įrengiami nauji stogeliai, tvarkomos lietaus ir buitinių nuotekų sistemos. Šiais darbais siekiama pagerinti pastato energinį efektyvumą ir sukurti jaukesnę, šviesesnę bei sveikesnę aplinką mokiniams ir darbuotojams. Didžioji dalis renovacijos darbų jau atlikta, o netrukus progimnazijos bendruomenės laukia dar daugiau gražių, ilgai lauktų pokyčių.
Progimnazijos vidus taip pat bus visiškai atnaujintas – suplanuota pertvarka apims visas svarbiausias erdves:
- Sporto ir iškilmių salės bus modernizuotos – čia įrengiamas naujas įgarsinimas, šviesos ir kondicionavimo sistemos, atnaujinamos grindys, o erdvės taps tinkamos įvairiems renginiams, šokiams, sporto užsiėmimams ar šventėms.
- Biblioteka virs šiuolaikiška multifunkcine erdve, kurioje bus kuriamos erdvės mokymuisi, poilsiui, bendravimui ir kūrybai.
- Vidinis edukacinis kiemas taps atvira, jaukia erdve poilsiui, pamokoms po atviru dangumi ir bendruomenės veikloms – jame bus įrengtas apšvietimas, poilsio zonos bei erdvės meninėms ir edukacinėms iniciatyvoms.
- Valgykla, mokomieji kabinetai, koridoriai ir poilsio zonos taip pat bus visiškai atnaujintos – numatyta nauja vidaus apdaila, šiuolaikiški baldai bei interaktyvūs edukaciniai piešiniai, kurie puoš mokyklą ir skatins mokinius mokytis žaismingai.
- Nusiraminimo kambarys suteiks galimybę vaikams atsitraukti, nusiraminti ir pasijusti saugiai – ši erdvė bus skirta emocinei gerovei stiprinti bei pagalbai specialiųjų poreikių mokiniams.
Bendra visų projektų vertė siekia apie 2 milijonus eurų, iš kurių didžioji dalis – Europos Sąjungos fondų lėšos, likusi dalis – Marijampolės savivaldybės indėlis. Visi darbai planuojami užbaigti iki 2026 metų pabaigos.
Moderni, kūrybiškumą skatinanti mokyklos aplinka leis mokiniams jaustis geriau, būti aktyvesniems, smalsesniems ir labiau įsitraukusiems į ugdymo procesą.