2025 m. liepos 6 d. paėmus pakartotinius vandens mėginius ir atlikus mikrobiologinius tyrimus nustatyta, kad Šešupės upės (K. Donelaičio g ir Pašešupio parke) bei Sasnavos tvenkinio vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka higienos normos keliamus reikalavimus. Šiose maudymosi vietose maudytis vėl saugu.
Primenama, kad vandens kokybė nuolat stebima – atliekami tiek planiniai, o esant poreikiui – papildomi tyrimai.
Informacija apie tyrimų rezultatus skelbiama maudymosi vietos informaciniame stende bei internetinėje svetainėje čia.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija