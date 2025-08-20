Siekiant atnaujinti Vilkaviškio rajono savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų duomenis (toliau – NVO), Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija inicijuoja NVO kontaktinių duomenų atnaujinimą (NVO pavadinimas, kodas, vadovas, tel. Nr., el. paštas, adresas, narių skaičius).
Kviečiama visas Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias NVO (vietos bendruomenės, užimtumo, laisvalaikio, turizmo, šveitimo, jaunimo, socialinės globos ir kt. srityse) iki 2025 m. rugsėjo 12 d. pateikti aktualią kontaktinę informaciją Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistei Paulai Aidukonienei (el. paštas: [email protected], tel. Nr. :+370 342 60 050).