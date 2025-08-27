Marijampolėje, Kokolos g. 3, baigta atnaujinti automobilių stovėjimo aikštelė, kurios laukė daugiabučio gyventojai. Aikštelė įrengta atsižvelgiant į jų poreikius – joje bus galima patogiai pastatyti 40 lengvųjų automobilių.
Patogumas gyventojams
Bendra aikštelės teritorija užima 1076 kv. m plotą. Čia įrengtos ir naujos automobilių stovėjimo vietos, ir atnaujinta esama asfalto danga. Taip pat pakeisti seni betoniniai bortai, sutvarkytos šaligatvių atkarpos. 220 kv. m plote paklotos naujos trinkelės, o visos dangos atskirtos betoniniais bortais, kad tvarkingai susiskirstytų erdvės.
Prieinamumas visiems
Įrengtos ir specialios vietos žmonėms su negalia – viena A ir viena B tipo. Jos pažymėtos aiškiu ženklinimu ir įrengtos kuo arčiau laiptinių. Patogumą užtikrina nuolaidūs bortai, taktilinis paviršius šaligatvyje bei papildomas apšvietimas tamsiuoju paros metu. Visi sprendimai atlikti pagal galiojančius standartus, kad kiekvienas gyventojas galėtų saugiai ir patogiai naudotis aikštele.
Aplinkos tausojimas
Vadovaujantis techninėmis sąlygomis, lietaus nuotekos pajungtos į esamus tinklus, tad vanduo bus tinkamai surenkamas ir nukreipiamas.
Naujoji aikštelė – tai dar vienas žingsnis patogesnės ir modernesnės gyvenamosios aplinkos link. Gyventojai galės džiaugtis sutvarkyta, tvarkinga ir saugia erdve savo transporto priemonėms.