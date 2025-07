Dar žiemą netikėtai pamatėte itin gerą skrydžių į egzotiškus kraštus pasiūlymą ir bijodami praleisti puikią progą įsigijote bilietus. Juk iki kelionės dar pusmetis, pinigų kažkaip atsiras.

Deja, dienos bėga, įvairiausios planuotos ir neplanuotos išlaidos keičia viena kitą, o likus vos mėnesiui iki išsvajotų atostogų suprantate, kad sutaupyti reikiamą sumą tapo kur kas sudėtingiau nei tikėjotės. Vis dėlto finansų ekspertai sako, kad net ir per mėnesį ar du galima finansus sustyguoti taip, kad ne tik pavyktų surinkti reikalingą biudžetą, bet ir kelionė būtų visavertė.

„Viena dažniausių klaidų, kurią daro kelionę planuojančios šeimos – jos pirmiausia išsirenka kryptį ir perka lėktuvo bilietus, net nesusidariusios biudžeto ir neturėdamos realaus supratimo, kiek iš tikrųjų kainuos visos atostogos. Lėktuvo bilietai ir viešbutis – dar ne atostogos, nebent ketinate visą savaitę neiškelti kojos iš „viskas įskaičiuota“ tipo viešbučio teritorijos. Idealiu atveju kiekvienoms didesnėms atostogoms reikėtų sudaryti finansinį planą”, – sako atsakingo skolinimo platformos „Credit24“ rinkodaros vadovė Neringa Žemaitė.

Įmonės užsakymu atliktas šalies gyventojų tyrimas apie skolinimosi priežastis, biudžeto planavimą ir impulsyvų pirkimą parodė, kad kelionės lietuviams yra viena pagrindinių pinigų skolinimosi priežasčių. Jos nusileidžia tik kur kas svarbesnėms ir neišvengiamoms išlaidoms – namų bei automobilių remontui ir sveikatos priežiūrai.

N. Žemaitė išskiria kelis pagrindinius žingsnius, kurie padės efektyviai susidėlioti biudžetą ir sutaupyti net per trumpą laiką.

Biudžetas ir aiški kelionės kaina – visa ko pradžia

Planuojant atostogas dažniausiai pradedame nuo svajonių krypties, tačiau viskas turi prasidėti nuo biudžeto. Kiek galite sau leisti? Kiek reikia? Kiek trūksta? Atsakymai į šiuos klausimus padeda ne tik aiškiai įvertinti galimybes, bet ir realistiškai suplanuoti taupymo strategiją – net jei iki išvykimo liko vos keli mėnesiai ar dar mažiau.

Bendrovės užsakymu atlikta apklausa taip pat parodė, kad apklaustieji savo ar šeimos biudžetą dažniausiai planuoja mėnesiui (22 proc.), 17 proc. – ketvirčiui, 18 proc. – pusmečiui, o 26 proc. teigia, kad biudžeto visai neplanuoja.

„Visų pirma, suskaičiuokite viską nuo A iki Z ir sudarykite preliminarų atostogų biudžetą. Kai žinosite bent apytikslę sumą, bus aišku, ar kelionei finansiškai jau esate pasiruošę, o jei ne, kiek dar turite sutaupyti. Galbūt paaiškės, kad pasirinkta kelionė apskritai ne jūsų kišenei“, – pataria N. Žemaitė.

Žinodami, kiek pinigų trūksta, galėsite pasirinkti taupymo strategiją, nuspręsti, kokių nebūtinų išlaidų atsisakyti, kiek pinigų atsidėti.

„Jei, pavyzdžiui, iki kelionės liko du mėnesiai, o trūksta 600 eurų, vadinasi, per savaitę reikia atidėti po 75 eurus. Taip turėsite konkretų tikslą ir aiškų grafiką. Galėsite atsisakyti nebūtino kavos puodelio mieste, pietų kavinėje, nereikalingų prenumeratų, vieno kito užkandžio. Galbūt kelionei visai nereikia naujų rūbų? Galbūt galite atsisakyti absoliučiai visų spontaniškų pirkinių? Nesunku paskaičiuoti, kad kasdien mieste gerdami kavą per mėnesį išleidžiate 50-100 eurų. Štai ir kelionei taip reikalingi pinigai“, – skaičiuoja bendrovės atstovė.

Dažnai pamirštama, bet labai naudinga galimybė – peržiūrėti spintas, sandėliukus ar garažą ir parduoti nereikalingus daiktus. Nenaudojami drabužiai, sporto inventorius ar buitinė technika gali virsti konkrečia suma jūsų atostogų biudžete.

„Dar vienas patarimas – pirmiausia atidėkite pinigus taupymui, o ne tik tuos, kurie mėnesio pabaigoje lieka. Tokiu būdu biudžetą prisitaikysite prie naujų prioritetų ir galėsite nesibaiminti pagundos viską išleisti iš karto“, – dėsto N. Žemaitė.

Vis dėlto jei skolintis prireiktų, N. Žemaitė pataria tai daryti gerai įvertinus savo finansines galimybes paskolą grąžinti.

„Be to, labai svarbu pasirinkti patikimą licencijuotą kreditų bendrovę, įvertinti skirtingus pasiūlymus ir pasinaudoti tinkamiausiu“, – teigia bendrovės atstovė.

Pagrindinės atostogų išlaidos: ko nepraleisti planuojant biudžetą

Planuojant atostogas svarbiausia tiksliai suskaičiuoti neišvengiamas išlaidas. Pirmiausia – apgyvendinimas. Įvertinkite ne tik nakvynės kainą, bet ir galimus papildomus mokesčius, pavyzdžiui, kurorto rinkliavas, pusryčius. Kai kuriose šalyse nuomojantis būstą verta pasidomėti ir užstato, patalynės ar valymo mokesčiais.

„Renkantis nakvynę, pravartu palyginti skirtingas rezervavimo platformas ir atkreipti dėmesį į mažiau populiarias, tačiau patogias vietas. Jei keliaujate po šalį, kuo ilgiau apsistosite vienoje vietoje, tuo nakvynė kainuos pigiau. Taip pat svarbu skaityti kitų keliautojų atsiliepimus, kurie padeda išvengti nemalonių staigmenų ir rasti geriausią kainos ir kokybės santykį“, – dėsto pašnekovė.

Antra – maistas. Jei maitinimas neįskaičiuotas į apgyvendinimo kainą, reikėtų suplanuoti bent tris valgymus per dieną, nepamiršti kavos, užkandžių ar vandens, ypač šiltuose kraštuose. Kartais savarankiškas maisto gaminimas gali sumažinti išlaidas, bet reikia įvertinti ir produktų kainas skirtingose šalyse. Nuo to, ar norėsite gaminti patys, priklausys ir būsto pasirinkimas – su virtuve ar be jos.

Trečia – transportas. Tai ne tik lėktuvo bilietai, bet ir bagažo mokesčiai, pervežimai oro uoste, viešojo ar nuomojamo transporto kaina, degalai ar parkavimas, mokami keliai ir pan. Dažna klaida prie transporto išlaidų priskirti tik lėktuvo bilietų kainą ir automobilio nuomos mokestį, mat neretai galutinė suma gerokai padidėja.

Perkant lėktuvo bilietus visuomet sutaupyti galima būnant lankstiems – pigiausi skrydžiai dažnai būna ne sezono metu arba viduryje savaitės. Be to, naudinga užsiprenumeruoti naujienlaiškius, pranešimus apie kainų pokyčius, nuolaidas, pasinaudoti specialiomis akcijomis ar paskutinės minutės pasiūlymais.

Ketvirta – veiklos ir lankytinos vietos. Muziejų, parkų, ekskursijų, pramogų ar renginių bilietai dažnai sudaro reikšmingą dalį atostogų biudžeto. Kai kurios veiklos gali reikalauti ir papildomos įrangos nuomos ar gidų paslaugų, todėl kainas verta išsiaiškinti iš anksto.

„Galiausiai – smulkios, bet neišvengiamos išlaidos. Suvenyrai ir kitos atsitiktinės smulkmenos, valiutos keitimo mokesčiai, arbatpinigiai ir t.t. Susumavus visas išlaidas galutinė suma dažnai viršija tą, kurią iš pradžių įsivaizdavome, todėl geriau suplanuoti atsargiai ir visada palikti bent 10–15 proc. rezervą nenumatytiems atvejams“, – konstatuoja pašnekovė.