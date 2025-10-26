Vienos iš didžiausių Lietuvoje pasiruošimo vairavimo egzaminams platformos „KETbilietai.lt“ ekspertai atskleidė, kuriuose klausimuose būsimi vairuotojai klysta dažniausiai. Per pastaruosius dvejus metus daugiau nei 100 tūkst. kartų pildyti bilietai atskleidė aiškias tendencijas: dviejose srityse žinių itin trūksta.
„Vertinant bendrą statistiką, matome, kad rezultatas yra neblogas: maždaug 70 proc. mūsų platformoje sprendžiančių KET bilietus egzaminą išlaiko iš pirmo karto, o vidutinis teisingų atsakymų rezultatas – 79 proc.
Visgi yra kelios klausimų kategorijos, kurios būsimiems vairuotojams tampa ypatingai dideliu iššūkiu. Jos – labai reikšmingos eismo saugumui, todėl būtina atkreipti didesnį dėmesį“, – sako „KETbilietai.lt“ eismo saugumo specialistė Agnė Sasnauskaitė.
Ekspertės teigimu, viena iš tokių sričių – elektriniai paspirtukai bei kitos elektrinės mikrojudumo transporto priemonės ir jų dalyvavimas eisme.
„Tarp 5 klausimų, kuriuose dažniausiai klystama, net 3 yra apie elektrines mikrojudumo priemones (ypač elekrinius paspirtukus). Viena iš priežasčių, kodėl taip nutinka, gali būti tai, jog elektriniai paspirtukai mūsų eisme – dar ganėtinai nauji dalyviai, bet būtent todėl išmanyti kaip saugiai su jais elgtis yra ypatingai svarbu. Susipažinti su jiems skirtomis taisyklėmis reikėtų ir tiems vairuotojams, kurie teises jau turi seniai, nes jiems mokantis vairuoti šių taisyklių, kaip ir pačių elektrinių paspirtukų, dar išvis nebuvo“, – teigia A. Sasnauskaitė.
Dažniausiai klystama atsakant į klausimą, kur leidžiama važiuoti elektrine mikrojudumo priemone. Į šį klausimą „KETbilietai.lt“ platformoje per pastaruosius dvejus metus neteisingai atsakė 70 proc. vartotojų.
„KET nurodoma, kad Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais, dviračių juostomis, kelkraščiu, o kai jų nėra – važiuoti šaligatviu arba važiuojamąja dalimi kuo arčiau dešiniojo krašto“, – primena eismo saugumo specialistė.
Dar vienas būsimiesiems vairuotojams itin daug iššūkių keliantis klausimas, remiantis platformos statistika: kada elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas turi važiavimo pirmenybę? Atsakydami į jį klysta 69,35 proc. vartotojų.
Kelių eismo taisyklėse nurodoma, kad važiuojant elektrine mikrojudumo priemone galioja tos pačios taisyklės, kaip važiuojant su bet kokia kita transporto priemone.
„Naudinga pasikartoti ir tai, kaip eisme dalyvauja dviratininkai: kaip ir važiuojantieji el. paspirtuku, pirmumo teisę jie turi tada, važiuoja dviračių taku, kertančiu išvažiavimą iš gretimų teritorijų (kiemų, stovėjimo aikštelių, degalinių ir pan). Tačiau, kai elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti suka – pirmenybės jis neturi, nebent tai aiškiai pažymėta kelio ženklais. Kai jis kerta važiuojamąją dalį pėsčiųjų perėjoje, pirmenybės taip pat neturi. Maža to, jis privalo nulipti ir vesti priemonę kaip pėsčiasis, jei nori kirsti perėją”, – teigia A. Sasnauskaitė.
68,97 proc. sprendusiųjų nežinojo ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų pareigų. „KETbilietai.lt“ ekspertė primena, kad, pagal taisykles, važiuodamas važiuojamąja dalimi tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, elektrinės mikrojudumo priemonės vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais ir būti įjungęs žibintus: priekyje – baltos šviesos, gale – raudonos šviesos.
Itin dažnai platformos vartotojai, A. Sasnauskaitės teigimu, klysta ir atpažindami ženklus. Pavyzdžiui, 75,66 proc. neskiria valčių nuleidimo vietos, prieplaukos, laivo ir uosto žymėjimo, 68,24 proc. neteisingai atsako, ką reiškia horizontalaus brūkšnio formos šviesoforo signalas.
„Kelių eismo taisykles bei savo žinias apie jas pasitikrinti svarbu ir jau vairuojantiems: tai reikalinga ne tik siekiant atgaivinti atmintį, bet ypatingai – dėl sparčiai tobulėjančių technologijų ir besikeičiančios eismo realybės: šiandien jame dalyvauja naujos transporto priemonės, atsiranda nauji ženklai, keičiasi ir pačios taisyklės – KET yra reguliariai atnaujinamas. Eisme net ir maža klaida gali būti lemtinga, todėl žinoti visas taisykles ir jų laikytis – būtina“, – primena ekspertė.