Antradienis Kybartuose buvo neeilinė diena! Miesto stadione vyko atvirų durų rytas ir baigiamoji projekto „Jaunimo sportinio ir fizinio aktyvumo didinimas, skatinant įsitraukimą vietos institucijų ir bendruomenių pasienio regione“ konferencija.

Atvirų durų rytas Kybartų miesto stadione prasidėjo futbolo varžybomis, po kurių sekė stadiono tribūnų atidarymo ceremonija.

Naująjį objektą renginio pradžioje pašventino Kybartų Klebonas kun. Jonas Cikana.

Iškilmingoje ceremonijoje taip pat dalyvavo: Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, vicemerė Daiva Riklienė, vicemeras Joris Juškauskas, Administracijos direktorius Vitas Gavėnas, mero patarėjas Kazys Kiaulakis, Kybartų seniūnijos seniūnas Romas Šunokas, Seimo narys Algirdas Butkevičius, „Vilkastos“ generalinis direktorius Aloyzas Beržanskis bei kiti garbūs svečiai.

Po svečių sveikinimų žodžių administracijos projekto vadovė Vitalija Venckuvienė susirinkusiesiems pristatė projekto rezultatus, vyko Ketinimų protokolo pasirašymo ceremonija.

Protokolą pasirašė: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktorius Jonas Jurkynas, Kybartų FK „Sveikata“ prezidentas Nerijus Demenius, Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, pavaduojanti direktorę, Aušra Šukaitienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė Sandra Kilikevičienė, Kalvarijos sporto centro direktoriaus pareigas laikinai einantis Modestas Rusevičius, Druskininkų sporto centro direktorių laikinai pavaduojantis Gintaras Grigas.

Šalys, pasirašydamos Protokolą, išreiškia ketinimą bendradarbiauti šiose srityse: rengti, teikti ir įgyvendinti bendrus projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos valstybės biudžeto ir kitų fondų su tikslu gerinti sporto infrastruktūrą bei skatinant fizinį aktyvumą bei sporto veiklas Lietuvos pietvakarių regione. Organizuoti jaunimo, vaikų, gyventojų fizinio aktyvumo sporto stovyklas, bendradarbiauti žmonių su negalia fizinio aktyvumo projektuose, dalintis patirtimi. Bendradarbiauti su ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklomis organizuojant sporto populiarinimo renginius, fizinio aktyvumo šventes. Bendradarbiauti organizuojant ir vykdant futbolo lygą Kybartų miesto stadione.

Simbolinį raktą Savivaldybės vadovui perdavė rangovas Aloyzas Beržanskis.

Oficialiajai daliai pasibaigus vyko futbolo varžybų dalyvių apdovanojimai bei pokalbiai su keliautoju Aurimu Valujavičiumi.

Projektas „Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas skatinant vietos valdžios institucijų ir bendruomenių įtraukimą pasienio regione“, angl. „Increasing youth sport and physical activity fostering inclusion of local authorities and communities in cross- border region“ (Paramos sutarties numeris GC Nr. 1S-165, 2021-05-06).

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę, finansuojamas Europos Sąjungos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.