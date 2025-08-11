Turto bankas, veikdamas Šakių rajono savivaldybės įgaliojimu, skelbia viešąjį aukcioną, kurio metu bus parduodamas 100 proc. bendrovės „Šakių laidotuvių namai“ akcijų paketas. Pradinė akcijų paketo kaina – 341 000 Eur.
„Šakių laidotuvių namai“ veikia nuo 1995 metų ir užima stiprias pozicijas Šakių regione. Bendrovė teikia laidojimo paslaugas, prekiauja laidojimo reikmenimis, taip pat siūlo transporto bei maitinimo paslaugas. Veiklos trisdešimtmetį skaičiuojanti bendrovė pasižymi veiklos stabilumu ir plačiu klientų ratu.
Norintys dalyvauti aukcione, privalo įsigyti dokumentų rinkinį, kuris bus parduodamas nuo 2025 m. liepos 23 d. iki rugpjūčio 31 d. Dokumentų rinkinio kaina – 145 Eur.
Paraiškos dalyvauti aukcione bus priimamos nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 3 d., o pats aukcionas vyks 2025 m. rugsėjo 4 d., 10:00 val. Aukciono laimėtoju bus pripažintas didžiausią kainą už akcijų paketą pasiūlęs dalyvis.
Daugiau informacijos skelbiama Turto banko svetainėje patalpintame informaciniame biuletenyje.