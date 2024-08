Variklio plovimas nėra būtinas jo tinkamam veikimui. Dauguma vairuotojų susilaiko nuo šio veiksmo bijodami pažeisti elektros instaliaciją. Ar iš tikrųjų yra ko baimintis ir ar automobilio variklio plovimas turi prasmę? Ar verta plauti variklio kamerą? Kaip visa tai tinkamai padaryti?

Ar plauti variklį – geras sumanymas?

Nuomonės dėl variklio plovimo yra skirtingos tiek vairuotojų, tiek mechanikų gretose. Po variklio gaubtu yra vandeniui jautrūs elementai, todėl daug kas nepataria plauti variklio kameros vandens srautu. Kitas dažnai pateikiamas argumentas yra tas, kad dėl iki blizgesio nuvalyto variklio gali būti sunkiau automobilį parduoti. Šios teorijos šalininkų teigimu, per didelė švara tuomet išduoda norą nuslėpti alyvos ar kitų skysčių prasisunkimus.

Automobilių remonto paslaugų paieškos platformos motointegrator.com atstovas Mindaugas Šerėjus sako, kad abu požiūriai turi pagrindą, bet neapima visų aspektų. Pirmiausia daugumą komponentų galima apsaugoti, kad vanduo jų nepažeistų. Be to, yra būdų nuplauti variklį sausai, nenaudojant vandens srauto. Taip pat lengva paneigti argumentą apie variklio švarą parduodant automobilį – storas purvo sluoksnis taip pat nepakels automobilio kainos, o kaip tik gali sudaryti nuomonę, kad automobilio savininkas nesirūpino savo transporto priemone.

Kada verta nuplauti automobilio variklį?

Kodėl verta plauti elementą, kuris ir taip nėra matomas, todėl negadina automobilio vaizdo? Yra kelios priežastys, bet kai kurios jų ne iš karto ateina į galvą. Nuo variklio nuvalius alyvą galima nustatyti alyvos prasisunkimo vietas ir pastebėti tas vietas, kurios gali atsirasti ateityje, be to, prie alyvos nuotėkių ir prasisunkimų vietų mažiau limpa purvas. Nuplovus variklį pagerėja jo aušinimas, mažiau dėvisi ir geriau apsaugomi nuo pažeidimų judantys elementai, lengviau tampa pakeisti eksploatacines dalis: uždegimo žvakes, filtrus arba skysčius.

„Švari variklio kamera gali turėti teigiamos praktinės reikšmės, kurią įvertinsite atlikdami automobilio priežiūros darbus. Dėl to, pavyzdžiui, keičiant oro filtrą, žvakes arba alyvą, į variklio vidų nepateks ant jo paviršiaus susikaupęs purvas ir teršalai. Be to, anksčiau aptiksite galimus alyvos prasisunkimus, kurie ant purvino variklio galėjo būti nepastebimi“, – pabrėžia M. Šerėjus.

Nusprendę nuplauti automobilio variklį, kartu pasirūpinsite ir savo sveikata. Variklio elementai, o ypač išmetimo sistemos, įkaista iki aukštos temperatūros. Kenksmingi alyvos ir kitų teršalų garai gali patekti į keleivių kabiną. Variklio kameros plovimas sumažins šią riziką.

Saugus variklio kameros valymas

Dauguma automobilių su dyzelinais varikliais be vargo atlaikys kontaktą su vandeniu. Kiek blogiau yra su benzininiais varikliais. Benzininį variklį plauti sudėtingiau, nes reikia atkreipti dėmesį į uždegimo žvakes, aukštos įtampos laidus ir rites. Nors daugeliu atvejų variklio kamerą plauti yra saugu, geriau apsaugoti jautrius elektros instaliacijos elementus. Pirmiausia uždenkite saugiklių dėžutę, aukštos įtampos laidus, variklio valdymo bloką, uždegimo ritę kartu su žvakių lizdais ir pažeistus kištukus.

„Kai kas taip pat pataria uždengti generatorių bei akumuliatorių, tačiau tai nėra būtina – nedidelio slėgio vandens srautas neturėtų nieko pažeisti. Tačiau stenkitės nenukreipti jo ant elektros instaliacijos elementų. Tai bus saugiau tiek benzininiam, tiek dyzeliniam varikliui“, – teigia M. Šerėjus.

Kaip valyti variklį ir kokią plovimo priemonę pasirinkti?

Kokiu būdu nuvalyti variklį ir neprisidaryti rūpesčių? Jau žinome, kad reikia apsaugoti jautrius elementus, bet tai tik darbų pradžia. Teršalai, esantys variklio kameroje, yra sunkiai nuvalomi, todėl plovimo vien nedidelio slėgio vandens srove nepakaks. Verta kruopščiai padengti visus variklio elementus specialia variklių valymo priemone, kuri ištirpins nuosėdas ir palengvins jų nuplovimą, pavyzdžiui, APC. Tinkama variklio plovimo priemonė gerokai palengvins darbą. Jos nepakeis automobilių šampūnas ar universalus plovimo skystis.

„Kai variklio plovimo priemonė ištirpdo teršalus, pakanka nuplauti variklio kamerą vandeniu. Vandens srauto slėgis neturi būti labai aukštas, pakanka paprastos žarnos. Jei ant variklio vis dar liko purvo, procedūra pakartojama dar kartą. Taip pat verta skirti šiek tiek laiko ir pašalinti vandens likučius iš įvairių angų ir plyšelių. Vandens ir plovimo priemonės likučius galima pašalinti suslėgtu oru“, – pataria M. Šerėjus.

Gali būti taikomi ir kiti variklio plovimo metodai, nenaudojant tekančio vandens. Tai kuriuos nešvarumus galima pašalinti tirpikliu, specialiu teptuku ir kempine arba šluoste. Taip pat geras pasirinkimas – valymas garais. Jei bijote gedimų, toks sprendimas – kaip tik jums.