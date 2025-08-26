Rugpjūčio 25 dieną pradinių klasių mokytoja, Kalvarijos gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkė Eglė Navickienė pradėjo bado akciją, kuri jau pirmosiomis valandomis sulaukė plataus atgarsio.
„Vykdau akciją dėl diskriminacijos darbe kaip LŠDPS Kalvarijos gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkė. Vien dėl to, kad gyniau profesinės sąjungos narių interesus, diskriminacija pradėta taikyti ir prieš mane asmeniškai“, – teigia E. Navickienė.
Antrąją akcijos dieną, rugpjūčio 26-ąją, prie mokytojos jungiasi kolegos iš įvairių Lietuvos vietų. Oficialų palaikymą išreiškė ir Pradinio ugdymo mokytojų asociacija (PUMA).
„Pradinio ugdymo mokytojų asociacija reiškia solidarumą su kolege Egle Navickiene. Vienybė ir pagarba yra mūsų profesijos pagrindas. Todėl netoleruotina, kad švietimo bendruomenėje tenka griebtis tokių kraštutinių priemonių“, – teigia asociacijos prezidentė Aurelija Macijauskienė.
Rugpjūčio 26 d. 13 val. prie Kalvarijos gimnazijos pasirodyti turėjo ir profesinės sąjungos atstovai – LŠDPS pirmininko pavaduotojos, kurios viešai išreikš paramą mokytojai.
LŠDPS pabrėžia, kad situacija reikalauja neatidėliotino institucijų ir visuomenės įsikišimo. Mokytojos bado akcija simbolizuoja tiek asmeninę kovą už teisingumą, tiek visos švietimo bendruomenės perspėjimą: psichologinio smurto negalima toleruoti.
Akcija vyksta nuo rugpjūčio 25 d., Basanavičiaus g. 16, Kalvarijos gimnazijos kieme.