Marijampolėje, Mokolų g. 47, baigti automobilių stovėjimo aikštelės rekonstravimo darbai ir gyventojai jau gali naudotis nauja, erdvia ir patogia automobilių stovėjimo aikštele. Joje telpa net 47 automobiliai, todėl automobilių statymas čia taps kur kas patogesnis ir tvarkingesnis.
Aikštelėje įrengti nauji pagrindai, paklota nauja asfalto danga, o senoji – atnaujinta. Taip pat perklotos naujos trinkelės, pakeisti kelio ir vejos bortai, todėl teritorija atrodo šiuolaikiškai ir jaukiai.
Projekte numatyta galimybė ateityje įrengti keturias elektromobilių įkrovimo vietas bei kelio užtvarą. Taip pat įrengtos dvi stovėjimo vietos žmonėms su negalia, esančios arčiausiai įėjimo į pastatą ir pritaikytos patogiam judėjimui.