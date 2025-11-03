Marijampolėje užbaigti pagrindiniai Vasaros gatvės kapitalinio remonto darbai. Artimiausiu metu bus atliktas aplinkos sutvarkymas ir pilnai įrengtas gerbūvis, taip užbaigiant visą šios gatvės atnaujinimo projektą.
Rekonstrukcijos metu atnaujinta 2,4 km ilgio Vasaros gatvės atkarpa nuo Gamyklų iki Gedimino gatvės. Įrengta nauja 6,5–7 metrų pločio asfalto danga, sutvarkyti kelkraščiai, pagerintas lietaus nuotekų surinkimas. Buvo atnaujintos sulūžusios ar apgadintos kelio griovių pralaidos, o tinkamos naudoti – išvalytos.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda pasidžiaugė, kad dabar ši gatvė yra patogesnė, saugesnė ir šiuolaikiškai sutvarkyta: „Vasaros gatvės rekonstrukcijos užbaigimas – svarbus gerinant miesto susisiekimo infrastruktūrą. Šis projektas buvo ilgai lauktas, nes gatvė jungia pramoninę miesto zoną su gyvenamaisiais kvartalais, todėl ją kasdien naudoja tiek gyventojai, tiek verslas. Dabar ši gatvė tapo patogesnė, saugesnė ir šiuolaikiškai sutvarkyta – su naujais šaligatviais, pėsčiųjų ir dviračių taku, moderniu apšvietimu bei pagerintu lietaus vandens nuvedimu. Džiaugiuosi, kad dar vienas svarbus infrastruktūros projektas įgyvendintas ir prisidės prie patogesnio kasdienio gyvenimo mūsų bendruomenei.“
Dešinėje gatvės pusėje nuo sankryžos su Gamyklų gatve nutiestas 2,5 metrų pločio bendras pėsčiųjų ir dviračių takas iš asfaltbetonio dangos. Jis nuo važiuojamosios dalies atskirtas 2 metrų pločio želdinių juosta, o ties šalutinėmis gatvėmis pažeminti bortai, kad judėti būtų patogu dviratininkams ir neįgaliesiems. Kairėje gatvės pusėje nuo Pavasario iki Gedimino gatvės įrengtas 1,5 metrų pločio šaligatvis iš betoninių trinkelių, ties Gedimino gatvės sankryža išplatėjantis iki 2,5 metrų.
Visi sprendiniai suplanuoti taip, kad būtų pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia. Gyventojų saugumui užtikrinti įrengta nauja pėsčiųjų perėja iš Sporto į Steponiškių gatvę.
Vasaros gatvėje taip pat įrengtas naujas modernus apšvietimas – senos atramos ir oro linijos demontuotos, o jų vietoje pastatytos 74 naujos apšvietimo atramos, apšviečiančios tiek važiuojamąją dalį, tiek pėsčiųjų ir dviračių takus. Ties pėsčiųjų perėjomis įrengtas kryptinis apšvietimas, gerinantis matomumą tamsiuoju paros metu.
Projektas finansuotas iš Susisiekimo ministerijos valstybės svarbiems objektams skirtų lėšų, Kelių priežiūros programos bei Marijampolės savivaldybės biudžeto.