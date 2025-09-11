Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja pradėjo dirbti Rima Brigaitienė.
Prie savivaldybės administracijos komandos Rima prisijungė atėjus iš privataus sektoriaus – pastaruoju metu jos pareigos apėmė projektų valdymą ir rinkodarą vaistų, maisto papildų ir medicinos priemonių srityje.
Studijavusi farmacijos krypties studijas ir visuomenės sveikatos vadybą, pastaruoju metu daugiausia dėmesio skyrė komercinės veiklos užtikrinimui ir rinkodaros srities projektų valdymui.
Šaltinis: Kazlų Rūdos savivaldybė