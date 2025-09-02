Nuo šiandien Šakių rajono socialinių paslaugų centras turi naują vadovę – Audronę Balčiūnienę.
Kaip ir visiems naujai pareigas pradedantiems įstaigų vadovams, meras jai simboliškai įteikė rašiklį, kuriuo buvo pasirašyta ir darbo sutartis.
Padėkota ir laikinai direktorės pareigas ėjusiai Brigitai Olensevičienei už atsakingą darbą bei indėlį vadovaujant įstaigai pereinamuoju laikotarpiu.
Sveikiname direktorę pradėjus eiti šias atsakingas pareigas ir linkime sėkmės, ryžto bei įkvepiančių sprendimų stiprinant socialinių paslaugų sistemą ir pagalbą Šakių rajono gyventojams.