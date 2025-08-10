Vilkaviškio rajono savivaldybė kviečia daugiabučių namų gyventojus pasinaudoti galimybe gauti dalinį finansavimą infrastruktūros objektų tvarkymui bendrojo naudojimo teritorijose. Pasinaudoję šia galimybe, gyventojai gali rengti ir įgyvendinti infrastruktūros tvarkymo darbų techninius projektus, atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų infrastruktūros tvarkymo darbus bei gauti savivaldybės dalinį finansavimą minėtiems darbams.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. B-TS-878 patvirtintas tvarkos aprašas, kuriame nustatyta tvarka, kaip gyventojai, įsiteisinę jiems priskirtą žemės sklypą, gali planuoti ir įgyvendinti darbus kartu su savivaldybe.
Kokius darbus galima vykdyti?
Tvarkyti galima įvažiavimus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus ir šaligatvius, taip pat įrengti inžinerinius tinklus, mažosios architektūros elementus, elektromobilių įkrovimo stoteles, užtvarus ir kitus infrastruktūros objektus.
Kokiomis sąlygomis?
Norint pasinaudoti galimybe, būtina sušaukti butų savininkų susirinkimą, priimti sprendimą dėl planuojamų darbų bei įgalioti daugiabučio gyvenamojo namo atstovą – tai gali būti administratorius, bendrijos pirmininkas arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Taip pat privaloma suformuoti ir įregistruoti žemės sklypą, priskirtą daugiabučiui gyvenamajam namui, sudarant ir įregistruojant valstybinės žemės nuomos sutartį. Priklausomai nuo planuojamų darbų pobūdžio, reikia parengti lokalinę sąmatą arba techninį darbo projektą, o esant poreikiui – atlikti ekspertizę ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.
Kaip teikti pasiūlymą?
Paraiškos daliniam finansavimui gauti priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Kartu su pasiūlymu pateikiama pasiūlymo forma pagal tvarkos aprašo priedą, atstovo įgaliojimas, projektinė dokumentacija arba sąmata, dokumentai, pagrindžiantys patirtas išlaidas žemės sklypo formavimui ir projektinių dokumentų rengimui, taip pat – jei reikia – ekspertizės aktas ar statybą leidžiantis dokumentas. Papildomai galima pateikti ir kitą naudingą informaciją, pavyzdžiui, nuotraukas.
Finansavimas
Gyventojai prie planuojamų darbų vertės turi prisidėti ne mažiau kaip 20 procentų, o likusią dalį – iki 80 procentų – gali finansuoti savivaldybė. Finansavimo sutartis pasirašoma tarp gyventojų atstovo ir savivaldybės administracijos, o tikslinės gyventojų lėšos turi būti pervestos į savivaldybės sąskaitą per penkias darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Darbų įgyvendinimui savivaldybės administracija organizuoja viešąjį pirkimą. Rangovas atlieka darbus, o prireikus parengia arba atnaujina nekilnojamojo daikto kadastrinę bylą. Baigus darbus, objektas ir visi susiję dokumentai perduodami gyventojų atstovui, kuris rūpinasi tolesne jų teisine registracija. Pažymėtina, kad infrastruktūros objektų – įvažiavimų, aikštelių, gatvių ar kitų statinių priklausomybė po remonto, rekonstravimo ar statybos darbų nesikeičia.
Prioritetai
Vertinant pateiktus pasiūlymus, prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose kompleksiškai tvarkoma infrastruktūra prie kelių daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių būklė yra labai bloga, taip pat kai daugiabutis yra modernizuotas arba šiuo metu modernizuojamas, bei kai gyventojai numato finansuoti didesnę nei 20 procentų dalį darbų vertės.
Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės administraciją el. paštu [email protected] arba susisiekti su atsakingais specialistais pagal nurodytus kontaktus:
- dėl darbų organizavimo – Eglė Mockevičienė (+370 342 60059, [email protected]) ir Ingrida Stadalienė (+370 342 60076, [email protected]);
- dėl žemės sklypų – Rosita Karpavičienė (+370 342 60077, [email protected]) ir Edmundas Rumbinas (+370 342 60203, [email protected]).
Daugiau informacijos: ČIA