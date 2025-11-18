Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad vykdant daugiabučių namų teritorijų priežiūros kontrolę nustatyta atvejų, kai daugiabučių namų gyventojai ar administratoriai, ar bendrijos pirmininkai tinkamai neorganizuoja žaliųjų atliekų tvarkymo – ne visada užsakomos išvežimo paslaugos, o maišai su žaliosiomis atliekomis paliekami teritorijose iki pavasario.
Vadovaujantis 2025 m. birželio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-228 patvirtintomis Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėmis ir 2025 m. balandžio 28 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-153 patvirtintomis Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), asmenys privalo užtikrinti švarą ir tvarką jiems nuosavybės teise priklausančiose ar įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaryti sutartis su atitinkamais paslaugų teikėjais.
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius (nustatyta tvarka atrinktas, butų ir kitų patalpų savininkų pasirinktas ir (ar) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtas asmuo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams administruoti) privalo organizuoti žaliųjų atliekų surinkimą ir sutvarkymą iš daugiabučio namo teritorijos.
Prašome iki š.m. gruodžio 6 d.:
- organizuoti maišų su žaliosiomis atliekų išvežimą iš savo namo teritorijos;
- užtikrinti švarą ir tvarką Jums priklausančiame žemės sklype.
Po gruodžio 6 d. bus vykdomas daugiabučių namų teritorijų kontrolė. Nustačius, kad maišai su žaliosiomis atliekomis vis dar neišvežti, bus pradėta administracinė teisena.
Papildoma informacija
Prašome daugiabučių namų pirmininkus ar administratorius susisiekti su UAB „Kelranga“ dėl maišų su užrašu „MSA“ grąžinimo, jeigu tokie vis dar naudojami.
Kontaktinis asmuo – Egidijus Kalinauskas, mob. tel. +370 699 23 779.
Dėkojame už atsakingumą ir rūpestį bendros aplinkos švara!