Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimos komisija kviečia dalyvauti konkurse „Metų gausi šeima 2025“.
Ar jūsų namuose netyla vaikų juokas, o dienos kupinos meilės, rūpesčio ir šilumos? Pasidalinkite savo šeimos istorija ir dalyvaukite konkurse „Metų gausi šeima 2025“!
Kviečiamos dalyvauti Vilkaviškio rajono savivaldybės šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (taip pat įvaikius ar globotinius).
Kandidatūras gali teikti pačios šeimos, jų artimieji, draugai ar bendruomenės.
Norint dalyvauti, reikia atsiųsti:
- 1 Šeimos nuotrauką (visų šeimos narių);
- Trumpą aprašymą (iki 5–10 sakinių) apie jūsų šeimą: kuo ji išskirtinė, kokias vertybes puoselėjate, kuo didžiuojatės.
Paraiškų laukiame iki 2025 m. lapkričio 28 d.
Siųsti el. paštu: [email protected] Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei (vyriausiajai specialistei) Ritai Viktoravičienei. Tel. Nr. pasiteiravimui: 0 342 60053
Šeima-nugalėtoja bus apdovanota kalėdine fotosesija Pūstapėdžių kupole.
Tegul jūsų šeimos istorija tampa įkvėpimu kitiems – juk gausi šeima yra tikra mūsų krašto stiprybė!