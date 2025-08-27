Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad bus taikomi laikini eismo ribojimai dėl geležinkelio stoties šimtmečio minėjimo „Kitokia stotis“ renginio.
Rugpjūčio 30 d. (šeštadienį) nuo 10:00 val. iki 24:00 val. bus uždaryta Stoties g. atkarpa ir patekimai į Stoties g. iš šių gatvių:
- Nidos g.
- Juodkrantės g.
- Prienų g.
- Triobiškių g.
Nuo rugpjūčio 28 d. (ketvirtadienio) 21:00 val. iki rugpjūčio 30 d. 24:00 val. bus uždarytas įvažiavimas į Geležinkelio stoties aikštelę.
Prašoma planuoti keliones iš anksto ir vadovautis laikinais kelio ženklais.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija