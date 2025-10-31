Trečiadienį Marijampolės savivaldybėje svečiavosi Jono Totoraičio progimnazijos trečios klasės mokiniai, lydimi savo mokytojos Saulės Lapinskienės. Smalsūs, žingeidūs ir nepaprastai mandagūs vaikai atvyko pas savivaldybės merą Povilą Isodą kiek anksčiau, todėl laukdami jo spėjo apsidairyti ir tarpusavyje pasidalinti spėjimais, koks gi yra tas mero darbas.
Mokiniai šiam susitikimui buvo rimtai pasiruošę – kiekvienas turėjo sugalvojęs bent po vieną klausimą merui. Klausimai buvo patys įvairiausi – nuo asmeninių iki rimtų ir net filosofinių.
Vaikai domėjosi, koks yra mero mėgstamiausias gyvūnas, augalas ir valgis, ar jis važinėja paspirtuku ar dviračiu, kokių pažymių gaudavo mokykloje, kokią svajonę turėjo būdamas trečiokas ir ar vis dar ją prisimena.
Meras nuoširdžiai atsakinėjo į klausimus, pasidalijo savo vaikystės prisiminimais ir papasakojo, kad nuo mažens mėgo skaityti knygas. Jis ragino vaikus skaityti kuo daugiau knygų – juk, kaip pats sakė, skaitantis žmogus išsiskiria iš kitų savo kalbos turtingumu, minčių aiškumu ir gebėjimu gražiai dėstyti.
Po pokalbio meras aprodė vaikams savo darbo kabinetą, parodė Savivaldybės apdovanojimus, nuotraukas ir simbolinius miesto suvenyrus bei leido pasėdėti jo kėdėje. Mažieji svečiai noriai klausėsi pasakojimų apie mero kasdienybę, o kai kurie net pasvajojo, kad galbūt ir jie ateityje taps merais.
Vaikai iš susitikimo išėjo kupini įspūdžių ir įkvėpimo. Jie taip pat neatėjo tuščiomis – merui įteikė savo dovanėlę – gražią užrašų knygelę, kad joje tilptų visos svarbiausios mintys, planai ir idėjos.