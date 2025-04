Vasara – koncertų metas, kai ryškiausios muzikos pasaulio asmenybės, pakviečia klausytojus į atviras erdves pristatydami savo įspūdingiausius šou, kurių metu pasirodymus stebi keliasdešimt tūkstančių žiūrovų.

Nepaisant sąlyginai nedidelio šalies gyventojų skaičiaus, įspūdingos gerbėjų gretos susirenka ir į didžiausias mūsų šalies koncertines erdves, todėl „Sūduvos gidas” pasidomėjo, kokie didžiausi koncertai mūsų šalyje jau buvo surengti ir kas laukia ateityje.

Ed Sheeran

Turas: +–=÷× Tour

Vieta: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas

Data: 2024 m. rugpjučio 3-4 d.

Žiūrovų skaičius: 81 119 (du koncertai)

Daugiausiai bilietų Baltijos šalių istorijoje pardavę Ed Sheeran koncertai, praėjusių metų rugpjūtį sudrebino didžiausią šalies Kauno Dariaus ir Girėno stadioną.

2015 metais pirmą kartą Vilniuje koncertavęs atlikėjas, tąkart dar tik žengė pirmuosius žingsnius į pasaulinę šlovę, o dabar yra vienas populiariausių šių dienų atlikėjų – jo įrašus muzikos transliavimo platformoje „Spotify” kas mėnesį perklauso po daugiau nei 84 mln. klausytojų, tad nenuostabu, kad vos paskelbus apie koncertą Kaune, beveik 50000 bilietų buvo iššluoti akimirksiu.

Visa tai lėmė itin retą sprendimą Baltijos šalyse – surengti antrą, papildomą koncertą. Nuo 2022 metų pavasario vykstantis „The Mathematics Tour”, žiūrovams pristatė itin brangų technologinį sprendimą – 360 laipsnių sceną, kurios dėka atlikėjas žiūrovams buvo matomas iš visų pusių.

Dviejų valandų pasirodymo metu, E. Sheeran dovanojo didžiausius savo hitus, o jų pasiklausyti atvyko ne tik lietuviai, bet ir muzikanto gerbėjai iš užsienio.

Koncertas į istoriją įeina ne tik, kaip sulaukęs rekordinio žiūrovų skaičiaus, bet ir technikos kiekiu – įranga sudarė daugiau nei 100 sunkiasvorių sunkvežimių.

Dvi dienas Kaune viešėjęs ir stadioną operuojančios „Žalgiris Group” dovanų sulaukęs atlikėjas, panašu, kad viešnage Kaune liko itin patenkintas – savo „YouTube” kanale patalpino net tris Kaune atliktų dainų gyvo garso įrašus.

—

„FOJE“

Turas: atsisveikinimo koncertas

Vieta: Vingio parkas, Vilnius

Data: 1997 m. gegužės 17 d.

Žiūrovų skaičius: 60 000

Didžiausias visų laikų lietuviškos muzikos koncertas bei didžiausias vieno pasirodymo koncertas šalies istorijoje sudrebino Vilniaus Vingio parką prieš beveik tris dešimtmečius, kai paskutinį kartą gerbėjams pasirodė legendinė „FOJE” grupė su lyderiu Andriumi Mamontovu priešakyje.

Geriausiu metų koncertu pripažintas ir Kultūros ministerijos premijos sulaukęs koncertas, užbrėžė itin aukštą kartelę, kurios pagerinti mūsų šalyje iki šiol niekam nepavyksta.

Daugiau nei trijų valandų pasirodymo metu, „FOJE” atliko geriausius savo kūrinius, kurių metu sausakimšas (vargu ar laikantis bent minimalių saugumo reikalų) Vingio parkas alsavo emocijomis – nuo beribio šurmulio ir gerbėjų ašarų suskambus paskutiniems akordams.

Neabejotina, jog gyvai koncerte buvę asmenys gali save vadinti istorinio ir Lietuvos muzikos pasaulį pakeitusio įvykio dalimi, kurio pėdsakas likęs iki šiol.

—

„Imagine Dragons“

Turas: Mercury World Tour

Vieta: Vingio parkas, Vilnius

Data: 2023 m. rugpjūčio 16 d.

Žiūrovų skaičius: 42 013

Besibaigiant vasarai, 2023 metais muzikos gerbėjai užplūdo Vilniaus Vingio parką, kuriame pasirodymą surengė amerikiečių POP roko grupė „Imagine Dragons”.

Ne pirmą kartą Lietuvoje viešėjusi grupė, energingo koncerto metu pristatė ne tik geriausius savo kūrinius, bet ir albumų „Mercury – Acts 1 & 2” hitus. Nepaisant koncerto dieną tvyrojusio karščio bei milžiniškų spūsčių, grupės gerbėjai nesiskundė ir skubėjo užsiimti geriausius vietas net kelios valandos prieš koncertą.

Grupė nenaudojo įmantrių specialiųjų efektų, tačiau to ir nereikėjo – muzikantai melomanus papirko savo nuoširdumu bei begaline energija – būtent tai ir lėmė, kad „Imagine Dragons” susirinko pasiklausyti vienas didžiausių žiūrovų skaičius Lietuvos istorijoje.

—

Jessica Shy

Turas: Jessica Shy Kaunas

Vieta: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas

Data: 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Žiūrovų skaičius: 40 000+

Fenomenas. Būtent taip pastaraisiais metais galima apibūdinti Jessicos Shy populiarumą Lietuvoje.

Dar prieš kelis metus buvusi mažai kam žinoma, atlikėja į viršų akimirksniu „šovė” išleidusi albumą „Pasaka”, kuris šalies klausomiausių albumų viršūnėje išsilaikė bene metus.

Sausakimšas arenas albumo pristatymo metu surinkusi birštonienė, 2024 m. pavasarį paskelbė apie didžiausią karjeros iššūkį – koncertą Dariaus ir Girėno stadione, Kaune.

Gerbėjai šią žinią sutiko itin palankiai – pusė bilietų į koncertą buvo parduota vos per kelias dienas, o iš viso koncertą stadione stebėjo daugiau nei 40000 Jessicos Shy gerbėjų, kurio metu buvo pristatytas trečiasis, didelio susidomėjimo sulaukęs dainininkės albumas „Sutemos”.



Milžiniška daugiau nei 30 metrų aukščio scena, įspūdingi techniniai sprendimai ir sausakimšai užpildytas stadionas – Jessica Shy įrodė, kodėl ji šiuo metu yra populiariausia šalies atlikėja. Panašu, kad artimiausiu metu ši situacija nepasikeis.

—

Sel

Turas: SEL | Kaunas

Vieta: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas

Data: 2023 m. rugpjūčio 26 d.

Žiūrovų skaičius: 35 600

Neabejotinai viena ryškiausių šalies muzikos asmenybių – Egidijus Dragūnas – SEL.

Pirmasis iš Lietuvos atlikėjų išdrįsęs žengti į didžiausias šalies arenas (atlikėjui iki šiol priklauso „Žalgirio” arenos lankomumo rekordai) ir milžiniškas pinigų sumas į efektingus pasirodymus investuojantis atlikėjas, nepabijojo dar vieno iššūkio ir pirmasis surengė koncertą atnaujintame Dariaus ir Girėno stadione.

72 metrų pločio ir 21 metro aukščio scena, milžiniškas LED ekranų „robotas” bei naujai suburta grupė – visą tai, anot „Sūduvos gidui” pateikto E. Dragūno atsakymo, stebėjo daugiau nei 35 tūkst. klausytojų, tapę pirmojo koncerto atnaujintame stadione liudininkais.



Nepaisant prieštaringų vertinimų, Egidijus Dragūnas-SEL patvirtino savo, kaip kiekvieną pasirodymo elementą apgalvojančio atlikėjo statusą, o šis šou tapo ženklu kitiems Lietuvos atlikėjams, jog surinkti pilną stadioną bei surengti pasaulinio šou – įmanoma.

—

„Rammstein“

Turas: Rammstein Stadium Tour

Vieta: Vingio parkas, Vilnius

Data: 2023 m. gegužės 22 d.

Žiūrovų skaičius: 33 290

Viena skandalingiausių visų laikų grupių – Vokietijos pasididžiavimas „Rammstein” 2023 m. gegužę sudrebino Vilniaus Vingio parką.

Pirotechnikos elementais savo pasirodymų metu garsėjanti grupė, savo Europinio stadioninio turo metu Vilniaus Vingio parke sulaukė daugiau nei 33 tūkst. klausytojų, tad akivaizdu, kad industrinio metalo stilius Lietuvos klausytojams – patrauklus.

Grupė savo vizito Lietuvoje metu, sostinėje viešėjo kelias dienas, o ištikimiausiems gerbėjams, porą dienų prieš koncertą netgi surengė viešą generalinę repeticiją, taip pademonstruojant, jog Lietuva tinkama vieta tokio lygio koncertams, tad galima neabejoti, kad „Rammstein“ su lyderiu Till Lindemann į mūsų šalį ateityje tikrai sugrįš.

—

Elton John

Turas: Elton John 2006 European Tour

Vieta: Vingio parkas, Vilnius

Data: 2006 m. rugsėjo 1 d.

Žiūrovų skaičius: 30 000+

Britų pasididžiavimas, seras Eltonas Džonas, mūsų šalyje viešėjo ne vieną kartą, tačiau didžiausias jo koncertas mūsų šalyje įvyko prieš beveik du dešimtmečius, kai gyva muzikos legenda surengė savo Europinio turo koncertą didžiausioje Vilniaus koncertinėje erdvėje – Vingio parke.

Daugiau nei 30000 žiūrovų sulaukęs koncertas, tapo didžiausiu to meto XXI amžiaus koncertu Lietuvoje, nepaisant tuo metu buvusių didelių bilietų kainų, kurios siekė 130 litų.

E. Johno vizitas tapo svarbia žinute, jog Lietuva yra auganti šalis, kurioje kultūra yra vertinama ir suprantama.

—

Robbie Williams

Turas: The Heavy Entertainment Show Tour

Vieta: Vingio parkas, Vilnius

Data: 2017 m. rugjūčio 16 d.

Žiūrovų skaičius: ~30 000

2015 metais pirmą kartą Lietuvoje viešėjęs ir sausakimšą „Žalgirio” areną surinkęs dar vienas britų pasididžiavimas Robbie Williams, ilgai nelaukė ir į mūsų šalį sugrįžo jau 2017 metais – šį kartą buvęs „Take That” lyderis melomanus pakvietė į šalies sostinę.

Pasaulinio turo „The Heavy Entertainment Show Tour” koncertas sulaukė vienos didžiausių gerbėjų armijos Vilniaus renginių istorijoje, patvirtinant žiūrovų meilę, šiam praeityje ne vieną skandalą sukėliausiam atlikėjui.

Nuoširdumas, charizma ir savitas humoro jausmas užbūrė Lietuvos publiką, o visą tai pamatęs Robbie Williams, pastaraisiais metais tapo dažniu svečiu mūsų šalyje, juolab, kad gerbėjų simpatijos jam – neblėsta.

–

„Naktinės personos“

Turas: „Atvirai“

Vieta: Vingio parkas, Vilnius

Data: 1998 m. gegužės 9 d.

Žiūrovų skaičius: 30 000

Sunku patikėti, tačiau dabar neegzistuojanti grupė „Naktinės personos” (grupę sudarė Alanas Chošnau ir Aras Vėberis), kadaise buvo POP muzikos fenomenas.

1997 metais grupės nariai pateko į didelę avariją ir vos liko gyvi, tačiau visus sunkumus atpirko begalinė gerbėjų meilė – praėjus mažiau nei metams nuo nelaimės, grupė surengė koncertą Vingio parke, kuris iki šiol yra ketvirtas lankomiausias lietuviškos muzikos koncertas istorijoje.

Grupė pasižymėjo į legendinę „Depeche Mode” grupę panašiu stiliumi, todėl pelnyti muzikos mylėtojų meilę nebuvo sunku, juolab, kad tuo metu galimybės staigiai iškilti naujiems atlikėjams buvo nepalyginamai mažesnės.

Didžiausi šių metų koncertai Lietuvoje

Šiais metais Lietuvoje vyks bent keli dideli koncertai, kurie taip pat pretenduos įeiti į lankomiausių šalies renginių sąrašą.

BIRŽELIO 6 D. | JUSTIN TIMBERLAKE | The Forget Tomorrow World Tour | Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas

Birželio 6 d. Dariaus ir Girėno stadione koncertuos pirmą kartą Lietuvoje apsilankysiantis JAV atlikėjas Justin Timberlake.

Vos paskelbus apie atlikėjo koncertą, kilo milžiniškas ažiotažas, o visi bilietai (tiesa, šiuo metu prekyboje yra pasirodę itin limituotas kiekis VIP bilietų) buvo išparduoti per 40 minučių, tad vasaros pradžią J. Timberlake koncerte pasitiks bene 40000 žmonių.

LIEPOS 10 D. | GUNS N’ ROSES | Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour | Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas

Liepos mėnesį pirmą kartą Lietuvoje apsilankys legendinė JAV roko grupė „Guns N’ Roses” su lyderiu Axl Rose priešakyje.

Prognozuojama, kad legendų pasiklausyti į moderniausią šalies koncertų erdvę atvyks pasiklausyti apie 30000 grupės gerbėjų.

LIEPOS 17-19 D. | JESSICA SHY | Kalnų parkas, Vilnius

Po milžiniškos sėkmės Kauno stadione, šįkart sėkmingiausia pastarųjų kelių metų Lietuvos atlikėjų, žengia į mažesnę, tačiau ne ką mažiau patrauklią erdvę – Vilniaus Kalnų parko estradą.

Žadama, kad Jessica Shy gerbėjams skambės ne tik populiariausi hitai, bet ir naujo, būsimo ketvirto albumo kūriniai.

Visa tai lėmė, jog susidomėjimas pranoko visus lūkesčius – vietoje planuoto vieno koncerto, atlikėja surengs net tris pasirodymus iš eilės, kuriuos bendrai stebės 33000 žiorovų. Neturintiems bilietų į koncertą, teks nusivilti – visi bilietai buvo parduoti per kelias dienas.

RUGPJŪČIO 1 D. | ROBBIE WILLIAMS | Robbie Williams Live 2025 | Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas

Britų legenda jau trečią kartą sugrįš į Kauną, kurio metu stadione žada pristatyti didžiausią ir ambicingiausią savo visų laikų šou.

Nepaisant gan kukliai prasidėjusių bilietų pardavimų, dabar situacija pasikeitė ir panašu, kad neseniai naują albumą bei filmą apie save išleidęs atlikėjas, Kaune išvys apie 25-30 tūkst. žiūrovų.

RUGPJŪČIO 21 D. | POST MALONE | Big Ass Stadium Tour | Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas

JAV muzikos žvaigždė, reperis Post Malone netikėtai surengs savo koncertą Kaune.

Didžiausiuose JAV stadionuose koncertuojantis atlikėjas, apie save priminė praėjusiais metais, išleidęs bendrą kūrinį „Fortnight”, kartu su didžiausių šių laikų žvaigžde Taylor Swift.

Skelbiama, kad kantri stiliaus nevengiantis atlikėjas, itin laukiamas ir mūsų šalyje: į koncertą jau parduota daugiau nei 82 proc. bilietų (apie 33 tūkst).

RUGSĖJO 13 D. | LILAS IR INNOMINE | Vingio parkas, Vilnius

Po keleto metų pertraukos vienam koncertui prieš kelias savaites į „Žalgirio” areną sugrižęs duetas Lilas ir Innomine, net geriausiame sapne nesapnavo tokios sėkmės – visi bilietai buvo parduoti per pusantros paros.

Visa tai lėmė logišką sprendimą – grįžti į aktyvią muzikinę veiklą.

Grupė žada, jog koncerto Vilniuje metu skambės ne tik jau žinomi kūriniai, bet ir naujo būsimo albumo dainos.

„Seven Live” CEO Tomas Inčikas informavo, kad šiuo metu parduota beveik 20000 bilietų, o koncerto dieną tikimasi sulaukti nuo 25 iki 35 tūkst. žiūrovų.



Ateities spėjimai

Nors didžiausi kitų metų koncertai dar nepaskelbti, tačiau jau kurį laiką „skrajoja” spėjimai, kas kitąmet gali surengti didžiausius koncertus Lietuvoje.

Manoma, kad Lietuvoje pirmą kartą gali apsilankyti globali muzikos žvaigždė The Weeknd, pratęsiantis savo milžiniško populiarumo „After Hours til Dawn Tour”. Tikinama, kad tai paskutinis atlikėjo turas, naudojant The Weekdn slapyvardį, tad tai būtų puiki proga atsisveikinti su šiuo atlikėjo etapu.

Į Lietuvą sugrįžti gali ir Baltijos šalių areninių koncertų užsienio atlikėjų lankomumo rekordą „Future Nostalgia” turo metu (koncertą Kauno „Žalgirio” arenoje stebėjo 15656 žiūrovai) pasiekusi britų dainininkė Dua Lipa, šiuo metu keliaujanti su „Radical Optimism” turu, kurio metu surengs net du koncertus „Wembley” stadione, Londone.

Muzikos užkulisiuose minimas ir galimas Lady Gaga vizitas Lietuvoje. Prieš 13 metų koncertavusi Vilniuje, Vingio parke (tąkart dainininkės koncertas sulaukė vos kiek daugiau nei 14 tūkst. gerbėjų), dabar atlikėja yra daug labiau atpažįstama ir laukiama Lietuvoje, ką demonstruoja perklausų skaičiai muzikos platformose. Atlikėja rudenį pradės naujausio albumo „MAYHEM” turą, kuris, manoma, jog kitąmet persikels į stadionus.

Savo naujausią turą „Lifetimes” kątik pradėjo dar viena POP muzikos ikona – Katy Perry. Nepaisant to, kad atlikėja rengia areninį turą, manoma, kad kitąmet jis gali išsiplėsti į stadioninį turą. Prieš gerą dešimtmetį atlikėja koncertavo Rygoje, kurioje sulaukė milžiniško populiarumo bei sulaukė klausytojų ir iš Lietuvos.

Atgimusi ir su nauja lydere Emily Armstrong į priekį einanti grupė „Linkin Park”, sėkmingai startavo su naujausiu savo turu „From Zero World Tour”. Grupė praeitame dešimtmetyje yra koncertavusi Vilniuje, tačiau, panašu, kad arenas ji jau yra išaugusi, todėl tikėtina, kad mūsų šalyje koncertuotų Kauno stadione.

Gandai sklinda ir apie Bruno Mars būsimą turą. Daugiau nei 131 mln. menėsinių peržiūrų „Spotify” turintis atlikėjas dar nėra koncertavęs Lietuvoje, todėl jo vizitas taptų malonia staigmena.

Galiausiai, kitąmet 50-imties metų jubiliejų švęs grupės SEL lyderis Egidijus Dragūnas. Atlikėjas žada šią sukaktį paminėti itin pompastiškai. Ką gali žinoti, galbūt atlikėjas mes iššūkį grupės „FOJE” rekordui?

O kolkas kviečiame apsilankyti jau paskelbtuose koncertuose bei pasimėgauti kokybiška muzika!