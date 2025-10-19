Neretai sportuoti ar sąmoningai rūpintis fizine sveikata žmonės pradeda pilnai subrendę, o jaunystėje įgyti judėjimo įpročiai daro ilgalaikę įtaką tiek fizinei, tiek emocinei gerovei. Ekspertai pastebi, kad fiziškai aktyvūs jaunuoliai ne tik atrodo sveikesni, bet ir yra labiau pasitikintys savimi, geba lengviau įveikti stresą bei dažniau renkasi produktyvias veiklas.
Sostinės sporto centro vadovas ir „Samsung“ moksleivių programos „Solve for Tomorrow“ partneris Mantas Marcinkevičius sako, kad judėjimas turėtų tapti tokia pačia kasdiene būtinybe kaip dantų valymas ar tinkama mityba: „Minimalus fizinis aktyvumas – bent 10 tūkstančių žingsnių per dieną – yra lyg higiena. Galima to nedaryti, bet pasekmės neabejotinai pasijus. Visuomenėje jau dabar matome daug jaunimo su viršsvorio problemomis, silpnu raumenynu ar laikysena.“
Visuomenės sveikatos specialistai pastebi, kad jaunimo fizinio aktyvumo stoka tampa rimta problema daugelyje šalių. Ne išimtis ir Lietuva. O, pasak M. Marcinkevičiaus, sportuojantys jaunuoliai ne tik fiziškai sveikesni, bet ir įgyja svarbių gyvenimo įgūdžių.
„Sportas lavina tiek kūną, tiek charakterį. Jis išmoko priimti pergales ir pralaimėjimus, ugdo komandinio darbo įgūdžius, padeda susitvarkyti su stresu. Be to, sportuojantys jauni žmonės dažnai neturi nei laiko, nei noro žalingoms veikloms, tuo tarpu nesportuojantys lengviau pasiduoda pagundoms“, – teigia ekspertas.
Mokyklų ir pačių mokinių vaidmuo – neišnaudotas
Pasak Sostinės sporto centro vadovo, viena didžiausių problemų yra ribotas kūno kultūros pamokų skaičius.
„Sunku suvokti, kad trečia savaitinė kūno kultūros pamoka Lietuvoje vis dar neprivaloma. Manau, jų turėtų būti gerokai daugiau. Bet kokiu atveju, yra daug būdų, kaip skatinti jaunuolių fizinį aktyvumą – bent trumpa mankšta prieš pirmąją pamoką duotų stulbinamų rezultatų jaunų žmonių sveikatai“, – sako jis.
Ekspertai sutaria, kad mokyklos yra ta vieta, kurioje galima formuoti ilgalaikius sveikos gyvensenos įpročius. Fizinio aktyvumo integravimas į kasdienybę – tiek pamokose, tiek užklasinėje veikloje – gali turėti didelės įtakos visai ateities visuomenei.
Norint paskatinti jaunimą daugiau judėti, svarbu ieškoti jiems artimų sprendimų. Čia vis dažniau pasitelkiamos technologijos.
Šiemet vykstančiame „Samsung“ socialinės atsakomybės projekte „Solve for Tomorrow“ moksleiviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos kviečiami kurti technologijomis grįstas idėjas, kurios skatintų fizinį aktyvumą. Konkursas siekia parodyti, kad inovacijos gali ne tik palengvinti kasdienybę, bet ir tapti efektyviu įrankiu stiprinant visuomenės sveikatą. Į 3–5 dalyvių komandas susibūrę moksleiviai paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti projekto internetinėje svetainėje iki spalio 17 d.
Anot M. Marcinkevičiaus, fizinis aktyvumas turėtų tapti kasdieniu jaunimo įpročiu, o švietimo sistema ir technologinės iniciatyvos gali padėti šį tikslą pasiekti įgalinant pačius mokinius imtis veiksmų ir kurti teigiamą pokytį. Tokios programos kaip „Solve for Tomorrow“ įkvepia jaunimą ne tik daugiau judėti, bet ir kurti inovacijas, kurios gali pakeisti jų pačių ir visos visuomenės ateitį.
„Nepatyriau nei vieno atvejo, kad žmogus gailėtųsi sportavęs jaunystėje. Priešingai – daug sėkmingų žmonių sako, kad būtent sportas padėjo jiems tapti tokiais, kokie yra šiandien. Todėl svarbiausia – nebijoti pradėti ir atrasti patinkančią sporto šaką. Tai investicija į save, kuri visada atsiperka“, – įsitikinęs M. Marcinkevičius.