Motociklo priežiūra šaltuoju sezonu – ne tik saugumo, bet ir vertės išsaugojimo klausimas.
Netinkamai laikomas motociklas žiemą gali prarasti vertę arba pareikalauti brangaus remonto – tai ypač svarbu klientams, kurie po kelerių metų planuoja parduoti motociklą ar jį keisti nauju, sako „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovas Vaidotas Gurskas.
Nauda ne tik saugumui, bet ir piniginei
Pasak eksperto, paruošiamuosius motociklo darbus verta atlikti dar prieš prasidedant šalnoms – taip išvengsite nemalonių siurprizų pavasarį.
„Netinkamai laikomas motociklas vos per kelis mėnesius gali susidurti su rimtomis problemomis – nuo sugadintos degalų sistemos ir išsikrovusio akumuliatoriaus iki korozijos, kuri vėliau lemia brangius remontus ir gali sumažinti transporto priemonės vertę. Tinkamai atlikti paruošiamieji darbai padeda išvengti papildomų išlaidų ir užtikrina, kad pavasarį motociklas būtų paruoštas saugioms kelionėms“, – aiškina V. Gurskas.
Jis atkreipia dėmesį, kad atsakinga ir laiku atlikta motociklo priežiūra itin svarbi klientams, perkantiems transporto priemonę lizingu.
„Gerai prižiūrėtas motociklas išlaiko aukštesnę vertę ir sumažina riziką, kad besibaigiant sutarčiai lizingo likutis bus didesnis už transporto priemonės rinkos kainą“, – pastebi „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovas.
Be to, kalbėdamas apie finansinę naudą ekspertas priduria, kad sezono pabaiga gali būti palankus metas svarstantiems apie motociklo įsigijimą.
„Rudenį motociklų kainos dažnai būna patrauklesnės – net jei transporto priemonės nenaudosite iki pavasario, gautos nuolaidos gali kompensuoti dalį žiemos metu patiriamų išlaidų, pavyzdžiui, draudimą ar palūkanas“, – atkreipia dėmesį V. Gurskas.
Svarbiausia – tinkama laikymo vieta
Anot jo, saugiausia motociklą žiemai laikyti šildomose patalpose, kur nėra temperatūros svyravimų, drėgmės ar šalčio, galinčių pažeisti plastikines ir gumines detales bei skatinti rūdžių susidarymą.
„Transporto priemonę patariama uždengti kvėpuojančiu, ne plastikiniu uždangalu, kuris užtikrina ventiliaciją. Jei motociklas laikomas lauke, būtina pasirūpinti, kad po uždangalu nepatektų vandens ar sniego, taip pat vengti tiesioginių saulės spindulių“, – rekomenduoja V. Gurskas.
Jis atkreipia dėmesį į dar vieną rizikos veiksnį – graužikus, kurie žiemą gali ieškoti prieglobsčio išmetimo vamzdžiuose ir oro įsiurbimo angose, todėl šias vietas pataria uždengti.
Ekspertas primena ir apie kitus svarbius darbus:
Pilna degalų talpa ir stabilizatorius. Prieš žiemą rekomenduojama užpildyti pilną baką, kad nesusidarytų kondensatas ir nerūdytų talpa. Papildomai galima naudoti degalų stabilizatorių – tai padės išlaikyti degalų kokybę ir pavasarį be problemų užvesti motociklą.
Alyvos keitimas. Sena alyva kaupia rūgštis, drėgmę ir nešvarumus, todėl rudenį verta atlikti jos keitimą – tai apsaugos variklį nuo korozijos.
Akumuliatoriaus priežiūra. Jei motociklas laikomas nešildomoje patalpoje, akumuliatorių patartina išimti ir laikyti sausoje, šiltoje vietoje, reguliariai prijungiant prie įkroviklio. Taip išvengsite gilaus išsikrovimo ir prailginsite akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
Padangų priežiūra. Patikrinkite padangų slėgį ir sureguliuokite jį, pagal gamintojo rekomendacijas. Jei įmanoma, motociklą pastatykite ant stovo – tai apsaugos padangas nuo deformacijos.
Švara ir apsauga nuo rūdžių. Motociklą verta kruopščiai nuplauti, išdžiovinti ir metalines detales padengti antikorozine priemone.
„Jei nėra galimybės motociklo laikyti tinkamomis sąlygomis ar pasirūpinti juo pačiam, verta pagalvoti apie specialias saugojimo paslaugas – rinkoje veikia vadinamieji „motoviešbučiai“, kuriuose transporto priemonės laikomos ir prižiūrimos iki sezono pradžios“, – priduria „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo vadovas.