Lietuvos elektros rinka sparčiai keičiasi, todėl svarbu suprasti, kaip veikia elektros birža ir kokios yra kainodaros galimybės. Pirmas žingsnis – aiškiai matyti, kokia yra elektros biržos kaina šiandien ir kokios buvo tendencijos vakar ar praėjusią savaitę. Tam patogiausia naudoti duomenimis paremtus šaltinius, pavyzdžiui, XYdata.lt, kur pateikiamos aiškios diagramos ir istoriniai palyginimai.
Fiksuoti elektros planai suteikia kainos stabilumą ir ramybę planuojant biudžetą. Mokate pastovią kainą už kilovatvalandę visos sutarties laikotarpiu, todėl sąskaitos mažiau svyruoja. Dažniausiai tokie planai šiek tiek brangesni už ilgalaikį biržos vidurkį, nes į kainą įtrauktas rizikos „draudimas“. Jei jūsų vartojimo įpročiai pastovūs ir nenorite sekti rinkos, fiksuotas planas yra saugus pasirinkimas.
Dinaminiai, su birža susieti planai leidžia mokėti tiek, kiek tą akimirką kainuoja elektra rinkoje. Kai pasiūla didesnė (pavyzdžiui, esant stipresniam vėjui ar saulėtai dienai), kaina mažėja; kai paklausa išauga, kaina kyla. Didžiausia nauda atsiranda tuomet, kai galite bent dalį vartojimo perkelti į pigesnes paros valandas ir naudojate išmanųjį skaitiklį.
Svarbus naujas pokytis – „Nord Pool“ dienos priekyje (day-ahead) rinkoje pereinama nuo 60 minučių prie 15 minučių intervalų. Trumpesni intervalai reiškia tikslesnes kainas ir daugiau „langų“ sutaupyti: pavyzdžiui, skalbyklę ar boilerį galima įjungti būtent per pigiausias 15 minučių atkarpas. Tai ypač palanku dinaminį planą pasirinkusiems vartotojams.
Žaliosios energijos plėtra Lietuvoje greitėja: daugėja vėjo parkų ir saulės elektrinių, o vis daugiau namų ūkių tampa gaminančiais vartotojais (prosumers). Kai vėjo ir saulės generacija didelė, biržos kaina dažnai krenta; kai generacija menka ir paklausa didelė, kaina kyla. Šie svyravimai natūralūs, tačiau jie taip pat sukuria daugiau progų taupyti tiems, kurie lanksčiai valdo savo vartojimą.
Išmanieji skaitikliai ir automatika atveria paprastas taupymo strategijas. Daugelį prietaisų – indaplovę, skalbyklę, šilumos siurblį ar vandens šildytuvą – galima nustatyti veikti pigesniais intervalais. Net jei turite fiksuotą planą, kai kurie tiekėjai siūlo „mišrius“ sprendimus arba skatina vartoti daugiau ne piko metu, kad sąskaitos būtų mažesnės.
Elektromobiliai daro vis ryškesnę įtaką paklausos profiliui. Dalis EV savininkų krauna naktimis, todėl naktinė paklausa auga, tačiau išmanus įkrovimas leidžia taikyti „protingą“ grafiką – krauti tik pigiausiomis 15 minučių atkarpomis. Ateityje, paplitus dvikrypčiam įkrovimui (V2G), elektromobiliai galės net padėti tinklui piko metu, o tai gali švelninti kainų šuolius.
Kaip pasirinkti tarp fiksuoto ir dinaminio plano? Jei vertinate stabilumą, retai galite perkelti prietaisų darbą ir nenorite sekti rinkos, fiksuotas planas suteiks ramybę. Jei turite išmanųjį skaitiklį, galite lanksčiai valdyti vartojimą, turite EV ar šilumos siurblį ir norite aktyviai reaguoti į kainas, dinaminis planas paprastai atsiperka, ypač pereinant prie 15 minučių kainodaros.
Prieš priimdami sprendimą, peržiūrėkite savo vartojimo profilį (kada sunaudojate daugiausia), palyginkite tiekėjų pasiūlymus ir įsivertinkite, kiek realiai galite „perstumti“ vartojimą į pigesnes atkarpas. XYdata.lt padeda greitai pamatyti, kaip kito elektros biržos kaina skirtingomis dienomis ir paros metu, kad išsirinktumėte planą, kuris geriausiai tinka jūsų namams ir sumažina sąskaitas.