Europos keliuose vyks išskirtinis savaitės reidas – ką darys Lietuvos policija?

Šių metų rugsėjo 17–23 d. Europos kelių policijos tinklas TISPOL inicijuoja tarptautinę eismo kontrolės priemonę „Dėmesys į kelią“ (angl. „Focus on the Road“), kurios metu rugsėjo 19 d. bus vykdomas projektas EDWARD – Europos diena be žūčių kelyje (angl. „European Day without a Road Death“).

Šio projekto tikslas – atkreipiant visuomenės dėmesį į eismo saugumą keliuose, vykdyti įvairias priemones, siekiant, kad rugsėjo 19 d. Europos keliuose nežūtų nė vienas žmogus.