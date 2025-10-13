Spalio 11 d. Gelgaudiškyje jau 25-ąjį kartą skambėjo linksmiausios armonikų melodijos!
Dėkojama visiems, kurie kūrė šventinę nuotaiką – ištikimiausiems ir naujai prisijungusiems muzikantams, koncerto vedėjoms, žiūrovams, fotografams ir filmuotojams.
Ypatingas ačiū kapelos „Pilvė“ vadovui Albinui Šlakaičiui ir visam kolektyvui už energiją bei skambią muziką.
Dėkojama Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui už paramą ir palaikymą.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu šią gražią armonikierių šventę!
Iki susitikimo 2026-ųjų rudenį naujame, dar skambesniame sambūryje!
Šaltinis: Šakių kultūros centras