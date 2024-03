Visi esame įpratę prie oranžinės spalvos apelsinų, tačiau verta išbandyti ir kitas šių citrusų rūšis, mat ankstyvas pavasaris – raudonųjų apelsinų sezonas. Šie vaisiai ryškiu minkštimu taps tiek skaniu desertu, tiek gaivių pavasarinių salotų arba maistingų glotnučių ingredientu.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kodėl turėtume dažniau valgyti apelsinus ir kokių sveikatai palankių medžiagų juose gausu. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, iš kur raudonieji apelsinai pasiekia mūsų šalies parduotuves ir kodėl juos vis labiau mėgsta pirkėjai. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad iki kovo 18 d. visose „Rimi“ parduotuvėse fasuotų raudonųjų apelsinų „Sanguinelli“ galima įsigyti net 59 proc. pigiau.

Apelsinuose esantys eteriniai aliejai suteiks energijos

Manoma, kad apelsinai kilo iš Senovės Kinijos civilizacijos ir per daugybę metų paplito bei dabar yra auginami ir mėgstami daugelyje pasaulio šalių. Tačiau raudonųjų apelsinų atsiradimas kildinamas iš Sicilijos salos bei Etnos ugnikalnio papėdžių, o dėl savo ryškios ir sodrios spalvos ši apelsinų rūšis neretai vadinama „kruvinąja“. Perpjovus raudonąjį apelsiną pusiau tampa aiški tokia jo pavadinimo kilmė.

Raudonieji apelsinai tikrai papildys mitybos racioną ir įneš pavasarinės gaivos patiekalams, tačiau gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė labiau atkreipia dėmesį į šių bei kitų citrusinių vaisių naudą mūsų sveikatai. Anot jos, tiek įprastus, tiek raudonuosius apelsinus į mitybos racioną turėtume įtraukti tikrai ne dėl vienos priežasties.

„Nors apelsinų rūšys skiriasi, jų maistingumui tai neturi reikšmingos įtakos. Visuose apelsinuose bei citrusiniuose vaisiuose gausu vitamino C, taip pat skaidulų, įvairių mikroelementų bei mineralinių medžiagų, pavyzdžiui, kalcio ir kalio. Raudonuosius apelsinus nuo mums labiau įprastų oranžinės spalvos vaisių šiek tiek skiria nebent jų skonis ir apelsine esantys antioksidantai – ryškiai raudoną šių apelsinų spalvą vaisiaus minkštimui suteikia nokstant jame susidarantis pigmentas antocianinas. Tai yra tie patys pigmentai, kurių yra ir paprikose, pipiruose ir slyvose. Be to, citrusiniuose vaisiuose gausu eterinių aliejų, kurie gali pagerinti nuotaiką, suteikti energijos, kurios dažniausiai reikia pirmoje dienos pusėje. Tai tik dalis priežasčių, kodėl citrusus turėtume skanauti dažniau“, – sako dr. E. Gavelienė.

Pasak gydytojos dietologės, apelsinus galima naudoti daugeliui patiekalų – tiek pagrindiniams valgiams, tiek desertams, o juose esanti rūgštelė puikiai tinka ir mėsos bei paukštienos marinavimui: „Galima naudoti ir citrusinių vaisių žieveles, kuriose gausu antioksidantų. Apelsinų žievelės suteiks skonio bei kvapnumo ir kepiniams, ir įvairiems konditerijos gaminiams, ir arbatoms.“

Dera su salotomis, paukštiena, jūrų gėrybėmis

Apelsinai – labai populiarūs vaisiai, o skirtingų jų rūšių prekybos centruose galima įsigyti ištisus metus. Vis dėlto, prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad skaniausi apelsinai mūsų šalį pasiekia šaltuoju metų laikotarpiu ir ankstyvą pavasarį. Būtent dabar verta paskanauti raudonųjų apelsinų, kurie mūsų šalies prekybos centrus pasiekia tiesiai iš saulėtosios Ispanijos.

„Skirtingos raudonųjų apelsinų veislės auginamos tiek Italijos Sicilijoje, tiek Maroke, Pietų Afrikoje, Ispanijoje bei kitose šalyse. Šiuo metu mūsų prekybos centruose galima įsigyti būtent Ispanijoje užaugintą raudonųjų apelsinų, kurių rūšis vadinasi „Sanguinelli“. Šios apelsinų veislės vaisių odelė, priklausomai nuo klimato, gali būti nuo oranžinės spalvos, pereinančios į raudonumą keliomis dėmelėmis, iki sodresnės raudonos spalvos, pereinančios net į rūdžių rusvos atspalvį. Vaisiaus minkštimas yra ryškiai raudonas ir labai saldaus skonio, be to, jis itin sultingas ir beveik be sėklyčių“, – raudoniesiems „Sanguinelli“ veislės apelsinams būdingas savybes vardija O. Suchočeva.

Dažniausiai šie apelsinai valgomi švieži, kaip desertas arba iš jų spaudžiamos sultys, tačiau „Rimi“ ekspertė turi ir kitų idėjų, su kuo ir kaip derinti šiuos citrusus. „Nuluptus ir supjaustytus raudonuosius apelsinus galima dėti į salotas – ispaniški „Sanguinelli“ puikiai dera su špinatais, ridikėliais, figomis, avokadais, šviežiomis žolelėmis, minkštuoju ir fetos sūriu, raudonaisiais svogūnais, alyvuogėmis, taip pat jūrų gėrybėmis bei paukštiena. Todėl su jais susikurti galima tikrai ne vieną salotų derinį. Ispanijoje raudonieji apelsinai dažnai patiekiami ir su Serrano kumpiu, česnakais bei ant grotelių kepta duona. Raudonieji apelsinai taip pat tinka kokteiliams, vaisių glotnučiams ir įvairiems desertams, pyragams, kremams pagardinti“, – idėjomis dalijasi O. Suchočeva ir sako, kad raudonuosius apelsinus pirkėjai jau spėjo pamėgti ir skirtingais būdais naudoti kulinarijoje.

Ekspertė priduria, kad iki kovo 18 d. visose „Rimi" parduotuvėse ir e. parduotuvėje www.rimi.lt ispaniškųjų „Sanguinelli" rūšies fasuotų raudonųjų apelsinų įsigyti galima net 59 proc. pigiau – kilogramas šių vaisių kainuos 1,59 Eur.

Pasigaminkite gaivų, vitaminų kupiną bei skanų raudonųjų apelsinų glotnutį. Šį kokteilį susiplaksite akimirksniu, o energijos užteks visai dienai.

RECEPTAS

Gaivus raudonųjų apelsinų glotnutis

Kokteiliui reikės:

1 vnt. prinokusio banano;

Kelių gabalėlių ananaso;

2 vnt. išspaustų raudonųjų apelsinų;

Puodelio kokosų pieno;

2-3 šaukštų šviežių žaliosios citrinos sulčių.

Gaminimo eiga:

Glotnučio ingredientus sudėkite į trintuvą ir viską gerai sutrinkite;

Supilkite kokteilį į stiklines ir patiekite.

Skanaus!