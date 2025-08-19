Skaičiuojant paskutines vasaros savaites, mokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams gali kilti daugybė klausimų, susijusių su sklandžia naujų mokslo metų pradžia. Vienas jų įprastai būna profilaktinis atžalų sveikatos patikrinimas.
Šeimos gydytojas Paulius Jacevičius kartu su „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Rizikos vertinimo eksperte Silvita Gutauskiene paaiškina, jog ši sveikatos patikra nėra vien formalumas – ji padeda laiku nustatyti tam tikrus sveikatos sutrikimus, kurie gali turėti įtakos ugdymo procesui ir kasdieniam gyvenimui.
Ką galima sužinoti iš paprastos mokinio sveikatos patikros?
Lietuvoje visi vaikai iki 18 metų amžiaus ir pilnametystės jau sulaukę mokiniai kasmet ugdymo įstaigai turi pristatyti mokinio sveikatos pažymėjimą. Šis dokumentas galioja vienerius metus, o jame įvardijama svarbiausia informacija darželiams ir mokykloms, pažymima fizinio ugdymo grupė, rekomendacijos ugdymo veiklai.
Šeimos gydytojas P. Jacevičius primena, kadangi vaikai greitai auga ir keičiasi, patikros metu būtent į tai ir yra labiausiai atkreipiamas dėmesys. Šeimos gydytojo arba vaikų gydytojo kabinete atsižvelgiama į vaiko fizinį augimą, brandą, psichomotorinius pokyčius, stebimi rezultatai lyginami su bendra populiacija.
„Konsultacijos metu kasmet pamatuojamas ūgis, svoris, įvertinamas regos ir klausos aštrumas, kraujospūdis, stuburo padėtis ir kita. Taip pat atkreipiame dėmesį į koreguotinus gyvensenos ypatumus, pavyzdžiui, netaisyklingą laikyseną, viršsvorį. Esant poreikiui ar pagal amžiaus grupę atliekami laboratoriniai tyrimai, dažniausiai bendras kraujo ir šlapimo tyrimai. Vėliau mokinys turi apsilankyti ir odontologo įvertinimui“, – paaiškina gydytojas.
Pasak jo, visi šie ištyrimai reikalingi siekiant įvertinti tam tikrų ligų riziką bei kuo anksčiau pastebėti galimus sveikatos sutrikimus. Jei randama normų neatitikimų ar pakitimų, kurių neturėtų būti, skiriamas detalesnis ištyrimas, sprendžiama dėl tolimesnio gydymo bei sveikatos priežiūros kontrolės. Priklausomai nuo amžiaus grupės ir rizikos veiksnių, vaikai taip pat gali būti tiriami dėl infekcinių ligų, tokių kaip tuberkuliozė ar žarnyno parazitai.
Tikslas – kuo anksčiau aptikti ir sudėtingas būkles
P. Jacevičius sako, jog tokie tyrimai neretai leidžia gana anksti aptikti tokias sveikatos būkles kaip įvairios alergijos, anemija, odos ligos, plokšiapėdystė, iškrypęs stuburas. Anot gydytojo, kuo anksčiau aptinkami sveikatos sutrikimai, tuo sėkmingesnis būna jų gydymas arba kontrolė.
„Tyrimai rodo, jog tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje vaikų sergamumas minėtomis ligomis kasmet auga. Taip pat vis dažniau užfiksuojama astma, artropatija, epilepsija, cukrinis diabetas. Pastarosios ligos neretai tampa iššūkiu ne tik pačiam vaikui, bet ir jo tėvams ar globėjams – šios būklės gali pakeisti įprastą kasdienybę, apsunkinti mokymosi procesus, laisvalaikį, taip pat paveikti psichologiškai“, – sako P. Jacevičius
Gydytojui antrina ir bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ Rizikos vertinimo ekspertė S. Gutauskienė, pabrėždama, kad šalia sveikatos problemų sprendimo sveikatos priežiūros įstaigose, diagnozę išgirdusiems vaikams reikia ir papildomo pastiprinimo. Juk gydymas, reabilitacijos, vaistai ir, tam tikrais atvejais, įvykstantys sveikatos pablogėjimai, dažnai atsiremia į šeimos santaupas.
„Tėvai vis dažniau svarsto apie papildomas atžalų apsaugas. Ši tendencija išryškėjo prasidėjus koronaviruso pandemijai, kuri į įprastą rutiną įnešė pirmąją nežinomybės bangą. Prasidėjus karui Ukrainoje, vykstant politiniams nesklandumams, nežinomybės jausmas dar labiau išaugo, todėl tėvai natūraliai nori užtikrinti savo vaikų saugumą ir atitinkamų išmokų gavimą, jei būna diagnozuojamos tam tikros ligos ar įvyksta traumos“, – dalijasi S. Gutauskienė.
Pasak jos, šiuo metu beveik 40 proc. bendrovės apdraustųjų yra vaikai iki 18 metų. Atsižvelgiant į tėvų nuogąstavimus, šalia įprasto gyvybės draudimo neretai būna pasirenkamas kritinių ligų draudimas, traumų apsauga bei telemedicinos paslauga. Rizikos vertinimo ekspertė pažymi, jog pastaroji neretai praverčia ir ruošiantis rugsėjui, kada siekiama aplenkti eiles poliklinikose ir pasitikrinti sveikatą privačiose sveikatos priežiūros įstaigose arba gauti patarimus bei siuntimus išsamesnei sveikatos patikrai. Taip pat šia paslauga naudojamasi įvairių išvykų į kitą miestą ar šalį metu, kada per keletą valandų reikia gydytojo patarimo.
Kad sveikatos problemos neliktų paraštėse
Šeimos gydytojas P. Jacevičius patikina, kad visuomenėje įprasta tikrintis sveikatą tik tada, kada jaučiami įtarimą keliantys simptomai, tačiau kalbant apie vaikus vertėtų elgtis kitaip. Anot jo, dažnai vaikui sunku išsakyti jaučiamus sveikatos būklės pakitimus, o kalbant apie augimo ar brandos sutrikimus, net ir tėvams ne visada pavyksta tinkamai juos įvertinti. Pavyzdžiui, tam tikrų ligų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių sutrikimų, riziką dažniausiai pavyksta įvertinti tik gydytojo kabinete. Profilaktinės patikros metu pirmą kartą fiksuojami kraujospūdžio padidėjimai, taip pat širdies auskultacijos metu įvertinami širdies ūžesiai, ritmo sutrikimai.
„Teko susidurti ir su tokiomis situacijomis, kada vaikai neprisipažįsta, kad prastėja jų rega, nes baiminasi, kad teks nešioti akinius. Negana to, nemažai sutrikimų vystosi tyliai, to neįtariant nei pačiai atžalai, nei tėvams“, – pabrėžia gydytojas ir ragina tėvus nelaukti paskutinės minutės – laiku atlikta apžiūra ir tyrimai gali padėti išvengti rimtų pasekmių, užtikrinti sklandžią mokslo metų pradžią bei ramybės jausmą.