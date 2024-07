Ilgų skrydžių metu dėl per ilgo sėdėjimo keleiviai gali susidurti su įvairiomis sveikatos problemomis.

Tai pastebi sveikatos priežiūros tinklo „Antėja“ kineziterapeutė Kristina Tamošiūnaitė. Pasak jos, tolimų kelionių metu gali kilti galvos svaigimas, raumenų sustingimas, specialistė pamini ir trombozės riziką, dar vadinamą „keliautojo tromboze“, kuriai įtakos turi mažas judėjimas ir dehidratacija. Ilgai sėdint organizmas pradeda sulaikyti skysčius, o dėl to ima tinti kojos ar pėdos. Be to, keliaujant per keletą laiko juostų dažnai žmonės susiduria ir su organizmo paros ritmo sutrikimais, kurie paveikia miego kokybę.

Svarbu užtikrinti ergonomišką vietą

Specialistė pataria kelionių metu su savimi turėti skrydžio pagalvę, kuri palaiko ergonomišką smakro ir kaklo atramą bei teisingą laikyseną.

„Svarbu atkreipti dėmesį ir išsirinkti ne per kietą ar per minkštą pagalvę. Rekomenduoju atkreipti dėmesį ir į tai, ar pagalvė lengvai prisitaiko prie kūno padėties, ar ji mobili, lengvai keičianti formą judesių metu, ar pagaminta iš orui pralaidaus audinio,“ – sako K. Tamošiūnaitė ir prideda, kad ilgų skrydžių metu taip pat rekomenduojamos specialios profilaktinės kompresinės kojinės arba pėdų atrama-pagalvė, skirta gerinti kraujotaką ir mažinti kojų tinimą.

Ragina neužmiršti judėjimo ir patogios aprangos

Kineziterapeutė pabrėžia, kad keleiviai skrydžių metu gali atlikti kelis paprastus pratimus: kojų kilnojimą aukštyn ir žemyn, pėdų, kulkšnių sukinius, rankų ir pečių mankštas. Taip pat naudinga daryti nugaros ir kaklo pratimus: pasirąžyti tiesias rankas keliant į viršų, pasilenkti stuburu į priekį, atgal ir į šonus. Svarbu aktyvinti dubens ir sėdmenų raumenų kraujotaką – lėtai įtempti sėdmenis ir iš lėto atpalaiduoti.

Ji taip pat rekomenduoja keltis ir judėti lėktuvo salone kas 1-2 valandas – tai padeda išvengti kraujo krešulių susidarymo ir mažina raumenų sustingimo riziką.

K. Tamošiūnaitė išskiria, kad ilgų skrydžių metu geriausia yra dėvėti patogius, nevaržančius judesių drabužius ir avalynę. Jos teigimu, reikėtų vengti labai aptemptų drabužių, nes jie gali sutrikdyti kraujotaką. Patogios, lengvai nusiaunamos basutės ar minkšti sportiniai batai yra puikus pasirinkimas.

„Kompresinė apranga, ypač kojinės, padeda gerinti kraujotaką ir sumažinti patinimų bei kraujo krešulių susidarymo riziką ilgų skrydžių metu. Jos yra ypač naudingos asmenims, turintiems sveikatos problemų ar didesnę trombozės riziką – nėščiosios ir senyvo amžiaus asmenys,“ – aiškina specialistė.

Prieš skrydį K. Tamošiūnaitė pataria vengti alkoholio ir kofeino vartojimo, gerti daug vandens, atlikti lengvą mankštą. Po skrydžio taip pat naudinga palaikyti didesnį skysčių kiekį organizme, atlikti lengvą fizinę mankštą, įtraukiant tempimo pratimus, pasivaikščioti, o jei įmanoma, pasimėgauti šiltu dušu ar vonia, kad atsipalaiduotų įsitempę ir pavargę kūno raumenys.