Marijampolės kaimuose ir miesteliuose ši vasara tapo tikru kultūrinių susitikimų ir bendruomenių kūrybingumo liudijimu. Šventės čia nebuvo vien pramoga – jos atskleidė kiekvienos vietovės savitumą, tradicijas ir norą parodyti tai, kas unikalu.
Vos tik nuaidėdavo vieno miestelio koncertas, jau laukdavo kitos bendruomenės šventė, kurioje netrūko naujų idėjų ir išradingų sprendimų. Vieni pristatė savo kulinarinį paveldą, kiti kvietė į teatrinius pasirodymus, parodas ar menines instaliacijas, dar kiti – į sporto varžybas ir edukacijas. Taip kiekvienas kaimas ar miestelis kūrė savitą šventės veidą, o gyventojai bei svečiai galėjo patirti vis kitokią atmosferą. Į šventes gausiai susirinkdavo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir daugybė svečių iš kitų miestelių ir miestų.
Šią vasarą surengtos net 16 švenčių, tai reiškia, kad nebuvo tokio savaitgalio, kai kurioje nors kaimiškojoje vietovėje nevyktų koks nors gražus renginys. Juose ne tik skambėjo profesionalių atlikėjų koncertai ir vyko pramogos įvairaus amžiaus žmonėms – svarbiu akcentu tapdavo ir vietos kolektyvų pasirodymai. Miestelių chorai, kapelos, šokių grupės keliavo vieni pas kitus, taip užmegzdami naujas draugystes, kurios tęsis ir šventėms pasibaigus. Bendruomenės dalinosi patirtimis, mokėsi viena iš kitos, o kartu tobulėjo ir stiprėjo.
Į šventes atvykdavo ir svečių iš kitų vietovių – jos tapo traukos centru, parodant, kad kultūrinis gyvenimas kaimuose gali būti toks pat įvairiaspalvis ir gyvas kaip mieste.
„Mūsų tikslas – kad kultūra gyvuotų ne tik mieste, bet ir kiekviename kaime ar miestelyje. Norime, kad žmonės turėtų galimybę susitikti, džiaugtis ir kurti bendrystę savoje aplinkoje. Džiaugiamės, kad kultūrinis gyvenimas kaimiškose vietovėse tampa vis aktyvesnis, o šventės suburia visą bendruomenę į vieną stiprų kumštį. Smagu matyti, kaip kiekviena bendruomenė pagerbė savo aktyviausius ir iniciatyviausius gyventojus, kaip išradingai minėjo savo jubiliejus“, – sako Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Svarbiausia, kad šventės gimė iš bendro darbo – jas rengė Marijampolės kultūros centras, bendruomenės ir seniūnijos. Iš anksto sudarytas renginių grafikas leido išvengti dubliavimosi, todėl kiekvienas savaitgalis buvo dedikuotas vienai vietovei. Tokia praktika užtikrino, kad renginiai būtų ne tik nuoširdūs, bet ir profesionalūs ir pasiekiami visiems.
Marijampolės savivaldybė kasmet skiria lėšų tam, kad kokybiška kultūra pasiektų kiekvieną kampelį. Tai įrodo, kad gyvenant kaime galima ne tik jaustis patogiai, bet ir patirti įvairiapusį kultūrinį gyvenimą – profesionalūs koncertai, bendruomenių pasirodymai ir kūrybiškos pramogos atkeliauja tiesiai pas žmones.
Šios vasaros patirtis parodė – kultūra yra mūsų stiprybė. Kaimų ir miestelių šventės tapo gyvu įrodymu, kad Marijampolės kraštas pulsuoja gyvenimu, o bendruomenės, norėdamos parodyti savo unikalumą, įneša vis naujų spalvų į bendrą kultūrinį paveikslą.