Nuo spalio 1 d. gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų skyrimo 2025-2026 metų šildymo sezonui.
Kreiptis galima viso šildymo sezono metu
Jeigu dėl kompensacijos bus kreiptasi nuo 2025 metų spalio 1 dienos, bet ne vėliau kaip iki šildymo sezono pabaigos, kompensacija skiriama visam šildymo sezonui, jeigu besikreipiantys turi teisę gauti šildymo kompensaciją. Tai reiškia, kad kompensacijos bus išmokamos pagal viso šildymo sezono metu gautus prašymus, nesvarbu, kada jie buvo gauti. Pavyzdžiui, jeigu asmuo kreipsis 2026 m. vasario mėnesį, kompensacija galės būti išmokėta už visą šildymo laikotarpį nuo 2025 m. spalio mėn. Svarbu žinoti, kad kompensacija skiriama tik tokiu atveju, jei gyventojas turi teisę į kompensaciją.
Teisė į kompensaciją už šildymą priklauso nuo turimo turto ir pajamų. Informacijos apie privalomą registruoti turtą gyventojams pateikti nereikės, nes šią informaciją savivaldybė gauna iš registrų. Skiriant piniginę socialinę paramą vertinamos pajamos, gaunamos „į rankas“. Dėl to prašoma pateikti pažymą apie išmokėtą atlyginimą.
Individualios veiklos atveju pajamos apskaičiuojamos tos, kurias nurodo pats savarankiškai dirbantis asmuo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos dokumentuose, „Sodra“ neturi duomenų apie 3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi pajamas iš individualios veiklos.
Kompensacijos už kietąjį kurą
Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, pareikalavus privalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas.
Primename, kad gyventojai turi teisę į kompensacijas, jeigu yra būste deklaravę gyvenamąją vietą arba būstą nuomojasi ir nuomos sutartis yra įregistruota VĮ ,,Registrų centras“.
Norint gauti kompensaciją už konkrečią kuro rūšį, kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra, granulėmis, naftos dujomis, krosnių kuru (dyzelinu) pildant prašymą dėl kompensacijos gavimo gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą ir kt. duomenis), duomenis apie suvartotą elektros energijos bei dujų kiekį, apmokėjimo dokumentus.
Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį, tačiau su tiekėjais turi būti sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba skola turi būti priteista teismo.
Taip pat norime priminti, kad, nagrinėjant prašymus dėl kompensacijų, teisės aktų numatytais atvejais yra tikrinamos gyvenimo sąlygos, turimas turtas ir užimtumas.
Gyventojai prašymus dėl kompensacijų (ir kitos piniginės socialinės paramos) kviečiami teikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. (Nepamirškite pridėti informacijos apie 3 praėjusių mėnesių gaunamas pajamas).
Asmenys, neturintys galimybės prašymų dėl kompensacijų pateikti per informacinę sistemą SPIS, juos gali pateikti Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos skyriuje arba seniūnijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, atvykę čia:
- Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius
S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūda.
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA, telefonu 0 343 95275, 0 343 95328.
- Antanavo seniūnija: Sūduvos g. 1, Antanavo k., Antanavo k., Kazlų Rūdos sav.
- Plutiškių seniūnija, Mokyklos g. 5, Plutiškių k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.
- Jankų seniūnija, Mokyklos g. 6, Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.