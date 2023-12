Didžiosios žiemos šventės pasižymi ne tik dovanų apsikeitimu ar įvairiais susitikimais, bet ir išraiškinga skonių palete, patiekiama ant kalėdinio stalo. Įvairūs šventiniai patiekalai priverčia namų virtuvės šefus slapčia varžytis tarpusavyje ir laukti pagyrimo iš artimųjų. Viena iš dažniausiai ant šventinio stalo atsirandančių žuvų – vaivorykštinis upėtakis, savyje turintis gausybę naudingų maistinių medžiagų.

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, ši žuvis yra omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, turtinga mineralinių medžiagų ir baltymų, padedančių sustiprinti organizmą žiemą. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad prieš valgant upėtakį svarbu jį tinkamai išdarinėti, kad neliktų jokių kaulų ir nesukeltų pavojaus svečiams. Ekspertė taip pat primena, kad iki gruodžio 18 d. „Rimi“ parduotuvėse atšaldytiems skrostiems vaivorykštiniams upėtakiams su galvomis taikoma -40 proc. nuolaida, tad tai puiki proga iš anksto pasirūpinti vaišėmis ir sutaupyti.

Omega-3 rūgščių šaltinis

Lietuviai šventiniam stalui renkasi įvairias žuvis, pagaunamas tiek jūroje, tiek gėlame vandenyje. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad šių žuvų maistingumas skiriasi. Nors reikšmingų skirtumų dėl mineralinių medžiagų ar baltymų kiekio nėra, tačiau omega-3 riebalų rūgščių jūrinės žuvys turi daugiau.

„Nuo pakankamo Omega-3 polinesočiųjų rūgščių kiekio organizme priklauso, kaip funkcionuoja širdis, kraujagyslės ir imuninė sistema, jos saugo ir nuo uždegiminių procesų. Dėl to geriausia valgyti įvairias žuvis – ir jūrines, ir gėlavandenes. Jei kartą per savaitę valgote jūrinę žuvį, antrą kartą pasigaminkite patiekalą iš sugautos upėse, ežeruose ar tvenkiniuose. Taip gausite skirtingų medžiagų, kurios naudingos organizmui: vitaminų A, D ir E, mineralų. Per abu valgymus reikėtų suvartoti apie 300 gramų žuvies – taip gausite maksimalią naudą organizmui, o ir racionas bus įvairus“, – pataria gydytoja dietologė.

Žuvį svarbu tinkamai išdarinėti

Norint gardžiai paruošti vaivorykštinį upėtakį, pirmiausia jį privalu tinkamai išdarinėti. Prieš kepant nepakanka išimti tik vidaus organus, svarbu pašalinti ir jo kaulus. Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pataria pirmiausia pašalinti keterą, o tik vėliau pereiti prie kitų žingsnių.

„Nors upėtakiai priskiriami prie žuvų, kurios turi mažai ašakų, visgi reikėtų nepamiršti, kad jas išimti yra privalu. Pirmiausia reikėtų nupjauti žuvies galvą ir uodegą, tada įpjauti ties ketera, kuri eina per visą žuvies ilgį, ir visą ją pašalinti. Vėliau būtina atsargiai išimti kitus kaulus, stengiantis nepažeisti žuvies mėsos. Taip pat atkreipkite dėmesį į žuvies žiaunų sritį, kurioje gali būti užsilikusių mažų kauliukų. Juos derėtų išimti su aštriu peiliu, įpjaunant iki odos. Galiausiai žuvį nuplaukite po šaltu vandeniu, taip pašalinsite likusius mažus kaulus ir kitus nešvarumus“, – pataria ekspertė.

Norint šventėms nustebinti svečius ir paruošti įdarytą upėtakį, kaulus gali tekti pašalinti jau jį iškepus. Pasak specialistės, kitu atveju žuvis kepant gali subliukšti ir prarasti savo pirminę išvaizdą. „Prieš patiekiant įdarytą upėtakį, keptą kartu su kaulais, labai svarbu juos pašalinti iš porcijos. Pirmiausia tokią žuvį derėtų supjaustyti gabaliukais, stengiantis pjauti kuo arčiau kaulo. Vėliau paimkite kiekvieną supjaustytą segmentą ir stumkite mėsą nuo kaulo. Stenkitės, kad ašakos liktų prikibusios prie žuvies odos. Atlikus šiuos veiksmus galite upėtakį supjaustyti išilgai prieš tai buvusioms pjovimo linijoms ir taip suformuoti gabalėlius, kuriuos galima valgyti be likusių žuvies kaulų“, – siūlo ekspertė.

Ruošiant svarbu neperkepti

Specialistė pažymi, kad ruošiant upėtakį svarbu jo neperkepti, nes kitu atveju žuvies mėsa gali išsausėti: „Upėtakį reikėtų kepti orkaitėje, 180 laipsnių temperatūroje apie 20–30 minučių. Kepantiems upėtakį pirmą kartą rekomenduočiau reguliariai žuvį orkaitėje patikrinti, kad ji nesukietėtų. Puikiai iškepusi upėtakio mėsa turi būti balta ir sultinga. Jei bijote, kad kepama žuvis išsausės, rekomenduočiau žuvį apvynioti folija arba naudoti kepimo indą su dangčiu, kuris išlaikys mėsą sultingą viso paruošimo metu.“

RECEPTAS

Kalėdinis įdarytas upėtakis

Patiekalui reikės:

2 kg. vaivorykštinio upėtakio;

1 stiklinės duonos džiūvėsėlių;

Pusės stiklinės graikinių riešutų arba migdolų;

Pusės stiklinės džiovintų slyvų;

1/4 stiklinės džiovintų abrikosų;

1/4 stiklinės džiovintų vyšnių;

2 susmulkintų svogūnų;

3 šaukštų sviesto;

Druskos ir pipirų pagal skonį;

1 kiaušinio trynio;

Šaukšto vandens.

Gaminimo eiga:

Nuvalykite upėtakį, pašalinkite vidaus organus ir atsargiai nuplėškite odelę. Užtikrinkite, kad būtų pašalintos visi likę žvynai;

Inde sumaišykite duonos džiūvėsėlius, riešutus, džiovintas slyvas, abrikosus, vyšnias, svogūnus ir sviestą. Įdėkite druskos ir pipirų;

Įdarykite paruoštą upėtakį, įsitikinkite, kad įdaras yra vienodai paskirstytas visoje žuvyje, užverkite atidarytas vietas siūlais arba pagaliukais.

Sumaišykite kiaušinio trynį su vandeniu, patepkite upėtakį mišiniu.

Įdėkite upėtakį į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 30-40 minučių, kol upėtakis bus auksinio atspalvio.

Išimkite iš orkaitės, palikite keletui minučių atvėsti ir patiekite su vaisiais.

Skanaus!