Atsižvelgiant į MB „Konsas“ išprašytą teismo reikalavimą laikinai neleisti naudotis (važiuoti) valstybės žemės sklypu tretiesiems asmenims (gyventojams), Skvero gatvė iki galutinio teismo sprendimo taps akligatviu.
Kazlų Rūdos savivaldybė šią savaitę atliks tvėrimo darbus, kurių pagrindu šio teismo reikalavimo negalės pažeisti ar juo piktnaudžiauti nei vienas asmuo. Tuo pačiu savivaldybė atitvers Skvero gatvės dalį nuo Priešgaisrinės tarnybos teritorijos, kurioje lankytis/būti pašaliniams asmenims/gatvės keleiviams taip pat draudžiama, kaip ir kitose spec. paskirties teritorijose: pastotėse, siurblinėse, atliekynuose ir pan.
Priešgaisrinės tarnybos teritorijos atribojimas nuo Skvero g. turėjo būti atliktas jau seniai, o valstybėje augant tyčinių grėsmių pavojui, tapo būtinu.
Savivaldybė iš anksto primena gyventojams, jog Skvero ir kitų gatvių ženklai, eismo ribojimai privalomi visiems asmenims. Lygiai taip pat visos prekybos įmonės/pastatai privalo užtikrinti automobilių parkavimą jų naudojamuose sklypuose. Atitinkamai, prie turgaus veiklą organizuojančios MB Konsas valdomo pastato pagal jo plotą turi būti atitinkamai įrengta visiems prieinamų parkavimo vietų.