Trečiadienį, spalio 8-ąją, po modernizacijos oficialiai atidarytas atnaujintas VšĮ Marijampolės ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius. Modernizavimo metu buvo atliktas II aukšte esančių skyriaus patalpų, kurių bendras plotas yra 305,68 kv. m, paprastasis remontas ir pradėta įsigyti naują medicininę įrangą.
Iš viso skyrius bus aprūpintas 87 vienetais modernios medicininės įrangos. Tarp jau naujai įsigytos ar dar planuojamos įsigyti įrangos – gyvybinių funkcijų monitoriai su išplėstinėmis stebėsenos galimybėmis ir centrine stotimi, turinčia duomenų archyvavimo funkciją, dirbtiniai plaučių ventiliavimo aparatai, skirti tiek invaziniam, tiek neinvaziniam ventiliavimui, echoskopas, funkcinės reanimacinės lovos, kraujo dujų analizatorius, mobilus rentgeno aparatas, bronchoskopas, videolaringoskopas bei konsolės su deguonies tiekimo sistema.
Skyriaus atidarymo proga simboliškai perkirptas kaspinas tapo šviesaus ir visai savivaldybei reikšmingo pokyčio ženklu – žingsniu į pažangesnę ir saugesnę sveikatos priežiūrą. Renginyje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vadovai – meras Povilas Isoda, vicemeras Ričardas Bagdanavičius bei Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis. Sveikinimus nuo LR Seimo nario Karolio Podolskio perdavė jo patarėja Indra Ščiglinskienė. Naujas patalpas palaimino J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
Pasak Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos, „šio skyriaus atnaujinimas – tai dalis platesnės Marijampolės sveikatos sistemos modernizavimo vizijos. Siekiame, kad mūsų ligoninė atitiktų aukščiausius šiuolaikinės medicinos standartus ir būtų sudarytos galimybės reaguoti į bet kokias situacijas. Moderni įranga ir atnaujinta infrastruktūra suteiks naujas galimybes ir pacientams, ir mūsų medikams.“
Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus atnaujinimas atliktas siekiant sudaryti sąlygas kokybiškai ir efektyviai teikti intensyvios terapijos paslaugas dideliam pacientų skaičiui, ypač esant didelės ar labai didelės rizikos situacijoms – įvykus nelaimei, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai.
Remontas ir įrangos atnaujinimas vykdytas atsižvelgiant į pasikeitusius Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytus reikalavimus medicinos įstaigų infrastruktūrai ir medicininėms priemonėms.