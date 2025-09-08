Marijampolės savivaldybėje nuosekliai tęsiami darbai, kad kiekvienas vaikas galėtų mokytis šiuolaikiškoje, jaukioje ir jų poreikiams pritaikytoje aplinkoje. Kiekvienas atnaujinimas – tai ne tik naujos erdvės ar įranga, bet ir žingsnis į kūrybiškesnę, smalsumą ir pasitikėjimą savimi auginančią ateitį.
Norėdamas įvertinti pasiektus rezultatus, Savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius kartu su Savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininku Alvydu Zdaniu aplankė keturias švietimo įstaigas, kuriose atlikti atnaujinimo darbai.
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
Čia pokyčiai matomi vos įžengus į erdves. Atnaujinta aktų salė tapo dar jaukesnė ir modernesnė – nauja multimedijos įranga bei profesionali apšvietimo sistema leidžia renginiams suspindėti ryškiau. Šalia psichologės kabineto įkurta multisensorinė erdvė, kurioje vaikai gali ramiau pažinti savo pojūčius ir emocijas. Įrengta ir STEAM patyriminė erdvė 1–4 klasių mokiniams, kviečianti tyrinėti, programuoti, eksperimentuoti ir atrasti. Taip pat kapitališkai suremontuotos penkios klasės: nuo perdažytų sienų iki naujų, ergonomiškų baldų bei interaktyvių lentų – viskas tam, kad mokiniai jaustųsi patogiai ir galėtų mokytis kūrybiškai.
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Gimnazijoje modernizuojamos kasdienės erdvės: perdažytas pirmojo aukšto koridorius, atnaujinama muziejaus erdvė. Įrengti elektros kolektoriai leis efektyviau naudoti energiją – tai žingsnis ir į tvaresnę mokyklą.
Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija
Čia didžiausi pokyčiai vyko valgykloje. Valgyklos remontui skirtos lėšos buvo panaudotos taip efektyviai, kad pavyko padaryti daugiau nei planuota. Kapitališkai sutvarkyta valgykla ir techninės patalpos, įsigyta nauja įranga – nuo šaldytuvų iki nerūdijančio plieno plautuvių. Papildomai pakeistos durys, atnaujinti laiptų turėklai, sutvarkyta fojė ir kabinetai. Ši gimnazija šiandien gali džiaugtis erdvėmis, kurios kuria jaukesnę kasdienybę tiek vaikams, tiek mokytojams.
Marijampolės Petro Armino progimnazija
Čia taip pat atnaujintos valgyklos techninės patalpos: perdažytos sienos, pakeistos durys, sutvarkyti sanitariniai mazgai darbuotojams. Baigiama įrengti multisensorinė erdvė, kurioje mokiniai galės lavinti pojūčius ir geriau pažinti savo emocijas.
Vicemeras Ričardas Bagdanavičius sako, kad tokios investicijos kuria reikšmingą pokytį: „Investicijos į švietimą – tai investicijos į mūsų vaikų ateitį. Norime, kad kiekvienas mokinys augtų modernioje, saugioje ir kūrybiškumą skatinančioje aplinkoje, kurioje gera mokytis ir kurti.“
Marijampolės savivaldybėje ir toliau nuosekliai investuojama į švietimo įstaigas, kad čia augtų ne tik žinios, bet ir svajonės, pasitikėjimas bei tikėjimas savo galimybėmis.