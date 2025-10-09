Lietuvoje veiklą pradeda patyrusių lietuvių verslininkų įsteigta investicinė bendrovė „Unlim“, orientuota į ankstyvosios stadijos gamybos įmonių finansavimą ir augimo skatinimą. Į atskiras jaunas gamybos bendroves Lietuvoje bei užsienyje bus investuojama iki 10 mln. eurų. Naujosios investicijų bendrovės tikslas – užpildyti spragą rinkoje, kai įmonės jau generuoja pajamas ir turi veikiančias gamybos linijas, tačiau dar nėra patrauklios kapitalo fondams.
„Unlim“ įkūrė patyrę gamybos sektoriaus verslininkai – didžiausios vidurio Europoje daugkartinių ekologiškų neaustinės medžiagos ir popierinių maišelių gamintojos „Bagfactory“ bendraįkūrėjai Gvidas Krolis ir Marius Rumbinas.
Planuojama, kad investicijos bus skiriamos įvairioms reikmėms: nuo esamų gamyklų atnaujinimo ir naujų statybų iki gamybos pajėgumų didinimo, produktų inovacijų bei plėtros į naujas rinkas.
Investuotojai, mainais į įmonės akcijas, ketina pasiūlyti daugiau nei vien investiciją – jie dalinsis patirtimi gamybos valdymo srityje, finansų ir eksporto srityje, suteiks prieigą prie plataus partnerių tinklo, padės įmonėms optimizuoti tiekimo grandines, stiprinti kokybės kontrolę ir kurti tvarią, augimui pasirengusią struktūrą.
„Gamybos įmonės dažnai turi inovatyvių idėjų ir technologinių sprendimų, tačiau stokojant kapitalo bei vadybinės patirties joms sudėtinga pasiekti didesnį mastą. Mūsų tikslas – ne tik suteikti investicijas augimui, bet ir kurti partnerystę, paremtą aktyviu įsitraukimu. Norime dalyvauti formuojant įmonių augimo strategijas, prisidėti prie valdymo ir padėti įkūrėjams jų ambicijas paversti realiais veiksmais“, – sako vienas iš „Unlim“ įkūrėjų G. Krolis.
Aktyvų bendradarbiavimą, kaip vieną iš „Unlim“ išskirtinumų, pabrėžia ir kitas bendrovės bendraįkūrėjas M. Rumbinas.
„Patys esame praėję sudėtingus gamybos įmonės augimo etapus, todėl gerai suprantame verslų iššūkius ir galime pasiūlyti praktinius, rezultatą užtikrinančius sprendimus. Norime, kad gamybos įmonių įkūrėjai ir vadovų komandos išliktų atsakingi už kasdienę veiklą, o mes prisidėtume prie strateginių sprendimų, valdymo ir plėtros iniciatyvų. Mūsų modelis užtikrins, kad investuotojų grąža ir įkūrėjų sėkmė eitų išvien – taip gamybos įmonės galės greičiau augti neprarasdamos ilgalaikės krypties“, – teigia M. Rumbinas.
Pasak investicinės bendrovės įkūrėjų, tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos šalyse yra gausu gamybos įmonių turinčių didžiulį neišnaudotą potencialą, kurį galima atskleisti suteikus daugiau kapitalo ir vadybinės patirties. Tad planuojama, kad artimiausiais metais bus investuota bent į keliolika augimo potencialą turinčių gamybos bendrovių Lietuvoje ir kitose Europos šalyse.
„Unlim“ įkūrėjai įsitikinę, kad jų investicijos ir patirtis padės atskleisti didžiulį Lietuvos ir Europos gamybos įmonių potencialą, sukuriant daugiau konkurencingų ir globaliai sėkmingų verslų.
